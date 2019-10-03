田徑世錦賽／準決賽13秒52 陳奎儒無緣決賽與奧運達標

2019-10-03 01:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



2019多哈田徑世錦賽今天凌晨舉行男子110公尺跨欄準決賽，我國好手陳奎儒在預賽跑出13秒57成績晉級準決賽後，今天在第二組第八道出賽的他，雖然起跑後一度與其他國際好手並肩，但隨後因為踢倒欄架速度受到影響，最終以13秒52的分組第五名成績無緣晉級決賽和達到東京奧運參賽標準。

今年兩度挑戰東京奧運參賽標準13秒32，分別以0.02秒和0.04秒差距，與達標擦身而過的陳奎儒，這次世錦賽除了要力拚達標，也希望能一舉站上世錦賽決賽舞台，在日前的預賽中，他跑出13秒57的分組第三名成績順利晉級，在預賽所有參賽選手中排名第20名。

而今天的準決賽陳奎儒被分在第二組第八道登場，同組的包括里約奧運金牌、倫敦奧運世錦賽金牌的牙買加好手麥克里歐德（Omar McLeod），以及去年在雅加達亞運以0.05秒差距險勝陳奎儒的大陸名將謝文駿。

起跑後陳奎儒一度與隔壁道的謝文駿並肩，不過他在第二、四欄時都擦到欄架因此減速，導致在後段時遭到拉開差距，以13秒52的成績名列分組第五名，無緣晉級決賽和達到東京奧運參賽標準。