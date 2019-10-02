田徑世錦賽／200公尺新王者 萊爾斯拒當柏特接班人

2019-10-02 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



2019多哈世界田徑錦標賽，今年在「牙買加閃電」柏特（Usain Bolt）退休後，形成百家爭鳴的局面，男子100公尺與200公尺賽場都有新的王者上座，不過今天凌晨在男子200公尺決賽以19秒83成績奪冠的美國萊爾斯（Noah Lyles）表示，自己並不打算當柏特的接班人，而是要創造屬於自己的時代。

生涯累積拿下11面世錦賽金牌高居歷史之冠的柏特，在2017年倫敦世錦賽僅拿下一面銅牌就退休，也讓今年的多哈世錦賽短跑賽場形成百花齊放的狀況，其中男子100公尺由上屆拿下銀牌的美國好手寇曼（Christian Coleman）抱回冠軍，今天的200公尺決賽同樣由來自美國的萊爾斯摘金，這皆是兩人在世錦賽的首面金牌。

對於外界稱呼他為新世代的柏特，萊爾斯則說：「不要說我是新世代的柏特，因為我就是我，如果你們喜歡我，我會相當開心，因為這是屬於我的時代。」

萊爾斯的自信並不是沒有原因，22歲的他不論是在100公尺還是200公尺的速度都超過同年齡時的柏特，而今天決賽他在出彎前還一度落後，不過卻展現不下於柏特的後段加速能力一舉取得領先位置。

而今年五月曾來台的加拿大飛毛腿迪葛雷斯（Andre De Grasse）則是以19秒95拿下銀牌，對於萊爾斯的表現他說：「萊爾斯還非常年輕，我很期待在未來與他的較勁，他跑步的方式讓我想起年輕時的自己，我們的起跑都不是最好的，但在出彎後衝向終點的加速度就是我們的特色。」