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北京網賽／挺過3盤考驗 墨瑞復出首返8強

2019-10-02 15:37聯合報 記者曾思儒╱即時報導

墨瑞打進北京網賽8強。 美聯社
墨瑞打進北京網賽8強。 美聯社
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年初動了臀部手術，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）單打復出又邁進一大步，他昨天在北京公開賽首輪就拍下今年美網打進4強的義大利好手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini），今天通過3盤考驗，以7：6（8：6）、6：7（4：7）、6：1擊敗同胞諾里（Cameron Norrie），成為第一位站上8強的男將。

貝雷蒂尼目前世界排名13，列大會第8種子，正在為年終賽資格努力，但昨天墨瑞在2小時又2分鐘的「搶7」大戰把握住機會，以7：6（7：2）、7：6（9：7）晉級。

上周才在珠海迎接復出ATP單打首勝的墨瑞提到，前一站對自己是很大進步，「儘管我第二輪輸球，我仍認為已經能打出巡迴賽等級的網球，儘管輸球仍有競爭力，這是我在美國賽季時沒有的感受，那時我不覺得有進入狀況或是打出好球。」他認為現在自己需要的就是多打比賽，並且保持穩定，「事情正通往正確的方向。」

墨瑞動刀後先從雙打賽場復出，經過草地賽季的嘗試，8月辛辛那提重回單打賽場，但當時直落2敗給法國賈斯蓋（Richard Gasquet）；他為保持步調，選擇放棄美網，到「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）家鄉馬約卡打挑戰賽，上周終於在珠海迎接復出單打首勝。

今天碰會外賽一路挺進的同胞，墨瑞第一盤和諾里就又戰到「搶7」，一下場就發出「愛司」，加上第4個盤末點諾里發出關鍵雙誤，讓他7：6（8：6）先下一城；第二盤他雖在搶7中讓出，不過決勝盤一開始就兩度破發成功，連保帶破取得5：0優勢，最終就以6：1迎接8強。

墨瑞美網Richard Gasquet
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