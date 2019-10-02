田徑／前教練涉禁藥遭禁 「長跑之王」莫法拉：零容忍

2019-10-02 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



「長跑之王」莫法拉（Mo Farah）前教練薩拉查（Alberto Salazar），因違反禁藥條例，遭美國反禁藥組織（Usada）宣布判處四年禁賽。2017年與薩拉查分道揚鑣的莫法拉，聽聞後坦言如釋重負，表示自己對於禁藥一項秉持零容忍態度。

薩拉查是NIKE奧勒岡計畫（Oregon Project）教練，他自2015年就被Usada鎖定，經過四年調查，證實薩拉查與合作的內分泌醫師布朗（Jeffrey Brown）違反反禁藥條例，判處四年禁止參與運動訓練。

調查報告中顯示，薩拉查與布朗除了長年交換有關於如何透過醫療注射，提高運動員睪固酮（Testosterone）素相關資訊，更不顧運動員健康，注射甲狀腺取代藥物，以及過量左旋肉鹼（L-carnitine），以求增強運動表現。報告中也寫道，薩拉查與布朗明確表示，勝利遠比健康和運動員的幸福感來得重要。

2011年至2017年間曾在薩拉查麾下的莫法拉，對此表示如釋重負，「我2017年離開奧勒岡計畫，如同我一直所說的，無論是誰違反規則或越線，我一貫都是零容忍，我很欣慰這件事終於水落石出。」

61歲的薩拉查則計畫提出上訴，表示奧勒岡計畫從不允許任何違反禁藥，「我將上訴，為這不公平的且我所知的事實做長期抗戰的準備。」