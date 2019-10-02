親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
棒球
MLB
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

不斷更新／尋獲第5具遺體！ 南方澳斷橋仍有1人失聯搜救中

運動筆記【關於跑步】男人會背叛你，但跑步不會破二--原來是個錯
健行筆記天使的花毯。六十石 PK 赤科。針趣味【單攻嘉明湖】~天使不在家，只剩我的眼淚
NBA今日最佳好球- Chris Clemons (10月1日)今日最佳灌籃- Clint Capela (10月1日)

田徑／前教練涉禁藥遭禁 「長跑之王」莫法拉：零容忍

2019-10-02 15:16聯合報 記者林宋以情╱即時報導

「長跑之王」莫法拉（Mo Farah）前教練薩拉查（Alberto Salazar），因違反禁藥條例，遭美國反禁藥組織（Usada）宣布判處四年禁賽。2017年與薩拉查分道揚鑣的莫法拉，聽聞後坦言如釋重負，表示自己對於禁藥一項秉持零容忍態度。

薩拉查是NIKE奧勒岡計畫（Oregon Project）教練，他自2015年就被Usada鎖定，經過四年調查，證實薩拉查與合作的內分泌醫師布朗（Jeffrey Brown）違反反禁藥條例，判處四年禁止參與運動訓練。

調查報告中顯示，薩拉查與布朗除了長年交換有關於如何透過醫療注射，提高運動員睪固酮（Testosterone）素相關資訊，更不顧運動員健康，注射甲狀腺取代藥物，以及過量左旋肉鹼（L-carnitine），以求增強運動表現。報告中也寫道，薩拉查與布朗明確表示，勝利遠比健康和運動員的幸福感來得重要。

2011年至2017年間曾在薩拉查麾下的莫法拉，對此表示如釋重負，「我2017年離開奧勒岡計畫，如同我一直所說的，無論是誰違反規則或越線，我一貫都是零容忍，我很欣慰這件事終於水落石出。」

61歲的薩拉查則計畫提出上訴，表示奧勒岡計畫從不允許任何違反禁藥，「我將上訴，為這不公平的且我所知的事實做長期抗戰的準備。」

【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

田徑世錦賽／美國鳥人險勝撐竿跳連霸史上第二人

2019-10-02 15:11

北京女網／謝淑薇搭檔史翠可娃 女雙第二輪爆冷出局

2019-10-02 14:38

翻轉南北政經現實的可能 橄欖球世界盃的另種世界

2019-10-02 14:37

田徑世錦賽／世錦賽初體驗 萊爾斯200公尺摘金

2019-10-02 12:35

羽球／對決球王後 周天成找到新打法

2019-10-01 23:57

田徑世錦賽／陳奎儒 跨進準決賽拚東奧

2019-10-01 23:53

東京奧運即將來臨 周天成：奧運是比實力不是比排名

2019-10-01 21:41

桌球／「神童」林昀儒省話出名 小天勉勵不忘自嘲

2019-10-01 18:49

永信杯／把自己當明星壯膽 崇蘭國小76人闖四強

2019-10-01 18:07

奧會／資深體育人交流會 國際體育事務人才經驗傳承

2019-10-01 17:56

羽球／尬球王飲恨悟出新戰術 周天成：是秘密

2019-10-01 17:19

高苑科大鄭又睿 獲世界健力賽2金1銀

2019-10-01 16:42

田徑世錦賽／起跑架攝影機正對私密處 德女將抗議

2019-10-01 15:47

田徑世錦賽／多哈觀眾不捧場 國際田總喊失望

2019-10-01 15:17

東京網賽／復出首站入境隨俗 約克維奇玩起相撲

2019-10-01 13:27

法甲／不滿配合中國時間 球迷排獅子旗倡解放西藏

2019-10-01 12:30

田徑世錦賽／自己也不信 烏干達女將驚奇摘金

2019-10-01 11:14

田徑世錦賽／陳奎儒拚東奧門票 110欄晉準決賽

2019-10-01 02:11

永信杯／最年長裁判 陳高榮執法逾30載

2019-10-01 00:38

永信杯／孫嬿筑、洪詩涵 姊妹花隊長實力強

2019-10-01 00:34

排球／最強高中生 張育陞旅日

2019-10-01 00:29

田徑世錦賽／媽媽選手弗雷澤 第4金到手

2019-10-01 00:26

網球／詹家姊妹 北京女網賽62分鐘闖頭關

2019-10-01 00:26

全國健美賽／嘉南藥大侯妤慈 雙金加身

2019-09-30 23:58

衝浪／兩個孩子的辣媽陳美彤 赴美參賽奪銀

2019-09-30 19:04

永信杯／感受鐵砧山「熱」情 蓋亞那兄妹檔受矚目

2019-09-30 17:55

PGA／喜互惠公開賽 美國好手心繫重病祖父仍奪冠

2019-09-30 17:09

新北市108學年度中小學手球賽 10月1日板橋體育館登場

2019-09-30 16:56

讓大眾更貼近運科 科技部辦活動讓民眾走進實驗室

2019-09-30 16:14

永信杯／有機會挑戰甲組球隊 台大以賽賺經驗

2019-09-30 15:37

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18

田徑世錦賽／當媽飆百米第4金 牙買加女將抱2歲兒慶祝

2019-09-30 17:51

北京女網／輕取金花組合 詹家姊妹闖16強

2019-09-30 16:14
看更多

熱門文章

12強／中華隊28人名單公布 王柏融入列

2019-10-01 15:30

中職／兄弟第15座季冠軍到手 彭政閔獲選MVP

2019-10-01 21:57

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00

UBA／菜鳥林彥廷扛先發 政大雄鷹提前備戰

2019-10-01 18:29

中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

2019-10-02 07:00

MLB／8局下灌3分逆轉 國民外卡戰淘汰釀酒人

2019-10-02 11:26

NBA／莫里斯毀約 波波維奇：很不專業

2019-10-02 09:44

NBA／首次訓練打得低調 狀元威廉森：不想搞砸

2019-10-02 08:38

NBA／新賽季成勇士最老球員 柯瑞：莫再提

2019-10-01 17:35

中職／彭政閔繼續先發 伯納：41歲還是很穩定

2019-10-01 17:24

中職／李振昌初嘗「台式封王」 比美日職棒瘋狂

2019-10-01 23:06

NBA／交易後致電新隊友 總管肯定保羅敬業精神

2019-10-01 15:51

小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00

NBA／饒舌互嗆 里拉德酸歐尼爾：冠軍比小布少

2019-10-02 10:28

NBA／夏日減肥大作戰有成 勇士長人3個月甩近20公斤

2019-10-02 09:58

NBA／熱火老將體檢未過 訓練營前被送回家

2019-10-02 11:19

12強／左投僅陳冠宇 先發投手挑四人

2019-10-01 17:00

12強／旅外球員遺珠 王維中、陽岱鋼觀察中

2019-10-01 16:35

12強／日本武士隊28人名單 被譽最強陣容

2019-10-01 18:37

中職／太久沒淋香檳浴 彭政閔：感覺像是淋雨

2019-10-01 23:23

中職／林恩宇感謝牛棚4資深投手 官大元爭冠期有表現

2019-10-01 22:25

12強／王柏融入選 洪一中不擔心傷勢問題

2019-10-01 16:18

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-02 11:10

NBA／焦點非詹皇或戴維斯 布萊德利化身集訓最大話題

2019-10-02 10:50

中職／彭政閔還未休兵 封王戰扛先發6棒DH

2019-10-01 15:41

MLB／天使再開除兩教練 否認為鬼才教頭闢職缺

2019-10-02 07:46

中職／總冠軍賽劇碼可期 恰恰第5冠對決猿3連霸

2019-10-02 09:44

中職／兄弟重用新秀捕手高宇杰 膽大心細比賽解讀力佳

2019-10-01 15:58

經典賽看中大巨蛋 體育局：都審通過就有可能

2019-10-01 23:34

日職／火腿慰留成功 栗山英樹新季續掌兵符

2019-10-02 10:42

中職／兄弟下半季封王 「要為彭政閔拚總冠軍」

2019-10-01 23:34

NBA／談火箭雷霆交易案 保羅：這就是生意

2019-10-02 12:05

NBA／讚布萊恩為完美範例 羅斯期勉自己不斷學習進步

2019-10-02 12:00

NBA／台將第4人 吳永盛登NBA熱身賽

2019-10-02 00:01

中職／「41歲還是穩定」 恰恰關鍵一擊成英雄

2019-10-01 23:46

12強／高宇杰下半季竄出 擠進28人名單

2019-10-01 17:07

中職／鄭凱文扮牛棚關鍵 不禮貌事件後成熟至少5歲

2019-10-01 22:24

NBA／喊價過高致有行無市？ 魔術強森夢幻隊球衣流標

2019-10-01 15:50

田徑世錦賽／起跑架攝影機正對私密處 德女將抗議

2019-10-01 15:47

12強／僅帶1左投 洪總：在等王維中

2019-10-01 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top