田徑世錦賽／美國鳥人險勝 撐竿跳連霸史上第二人

2019-10-02 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



美國鳥人肯德里克斯。 美聯社 分享 facebook 今年七月剛以6公尺06成績成為室外男子撐竿跳史上第二傑的美國鳥人肯德里克斯（Sam Kendricks），今天凌晨在田徑世錦賽男子撐竿跳決賽中，與年僅19歲的瑞典跳高天才杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）一路激戰到5公尺97後險勝，成為世錦賽史上第二位完成男子撐竿跳二連霸的選手。

在今年世錦賽前，全球僅有三名選手在男子撐竿跳賽場上跳出6公尺以上的成績，分別為美國鳥人肯德里克斯、瑞典天才杜普蘭蒂斯以及波蘭利塞克（Piotr Lisek），其中又以七月剛成為美國全國紀錄保持人的肯德里克斯的6公尺06最佳，而他這項成績也讓他成為繼1994年的烏克蘭傳奇鳥人布卡（Sergey Bubka）的6公尺14後，最佳的室外紀錄。

而今天肯德里克斯等三人又在世錦賽賽場上一路拉鋸，在5公尺80前三人都是一跳通過，也是唯三跳過此成績的選手，不過到5公尺87後肯德里克斯到了第三次試跳才驚險通過，隨後三人也一路拚戰到5公尺97，其中肯德里克斯與杜普蘭蒂斯都在第三次試跳通過，僅有利塞克提前出局。

而僅剩的兩人在挑戰6公尺02最終都以失敗收場，而肯德里克斯也成為繼布卡後，首位在世錦賽男子撐竿跳完成連霸的選手，「我真的相當開心和激動，三名在今年都達成六公尺的選手同場競爭，這確實是令人難忘的一夜，我們不是以敵人身份對戰，而是良性競爭的對手和朋友。」

在確定奪金後肯德里克斯也從在看台上的父親手中接下美國國旗進行慶祝，不過他仍不忘稱讚與他一路拚戰到最後一刻的對手杜普蘭蒂斯，「他才19歲，只有10年的撐竿跳經驗，每一次與他比賽想要獲得勝利的難度都愈來愈高，不論是對他還是對我來說都是。」