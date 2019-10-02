田徑世錦賽／世錦賽初體驗 萊爾斯200公尺摘金

2019-10-02 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



分享 facebook 賽前就是多哈世錦賽男子200公尺金牌熱門，美國好手萊爾斯（Noah Lyles）今天順利跑出19秒83，為美國隊進帳再一面短跑金牌，對照組則是英國格米利（Adam Gemili），雖跑出本季最佳的20秒03，卻以0.05秒之差和頒獎台失之交臂。

萊爾斯同胞柯爾曼（Christian Coleman）在男子100公尺迎接金牌後，退出200公尺爭奪戰，讓萊爾斯奪冠呼聲更高，儘管決賽成績離他今年在鑽石聯賽洛桑站跑出過的19秒50有段差距，但已足夠他迎接生涯第一面世界大賽金牌。

「成為世界冠軍，今年在我的腦海中已想過無數次。」22歲的萊爾斯分享，手機上都有紀錄這個目標，「賽季一開始我就說過了，每天當我結束訓練開車回家，我會想著『我今年會成為世界冠軍』。」

美夢成真的萊爾斯笑說，這是自己的第一面大賽金牌，「我不知道有多少人第一次參加世錦賽會發下這樣豪語，而且真的摘下金牌。」

萊爾斯是2014年南京青年奧運的男子200公尺金牌得主，當時獲得銅牌的正是我國「最速男」楊俊瀚，不過楊俊瀚在今年世錦賽的200公尺預賽就遭淘汰。

萊爾斯開心迎接金牌同時，英國選手格米利卻是雙手抱頭，悔恨情緒藏不住，他接受家鄉媒體《BBC》訪問時更直喊對不起，「我很抱歉，我的狀態都從窗戶飛走了，我跑得就像名業餘跑者。」

3年前的里約奧運，格米利就是以千秒之差錯失銅牌，今年世錦賽除了看萊爾斯摘金，還眼睜睜看加拿大飛毛腿迪葛雷斯（Andre De Grasse）以19秒95奪銀、厄瓜多奎諾內茲（Alex Quinonez）以19秒98帶走銅牌。