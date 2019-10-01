奧會／資深體育人交流會 國際體育事務人才經驗傳承

2019-10-01 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



108年國際體育事務人才培育計畫北部場今日在體育聯合辦公大樓禮堂舉行。圖／中華奧會提供 分享 facebook 由教育部體育署委託中華奧林匹克委員會所辦理，108年國際體育事務人才培育計畫，今年在高雄及臺北舉辦兩場資深體育人交流會，逾200位體育產、官、學界人士到場參與。1日體育署長高俊雄表示，現階段我國有超過 180 餘位在國際體育運動組織中擔任要角的人才，透過體育界前輩積極地參與國際活動與會議，開拓我國在國際體壇能見度。

北部場今日在體育聯合辦公大樓禮堂舉行，特別邀請到國際少年運動會執行委員的總統府張芬芬秘書、亞洲奧林匹克理事會執行委員的中華奧會陳國儀顧問、亞洲奧林匹克理事會婦女委員會委員的中華奧會沈依婷秘書長與國立體育大學校長、同時也是國際射箭總會技術委員會邱炳坤委員等擔任講座，分享自身國際職務心得與經驗。

沈依婷秘書長指出，中華奧會執行國際體育事務人才培育計畫已九個年頭，參與的學員已累計超過千人次，持續回流進修並登錄國際體育事務人才庫者超過420名，其專業能力深獲各界讚許與肯定。未來希望能夠運用此日益擴增的人才庫資源，協助國內體育運動團體推展國際事務，與國際組織接軌並深化交流以鞏固會員地位。