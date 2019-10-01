羽球／尬球王飲恨悟出新戰術 周天成：是秘密

2019-10-01 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



周天成（左一）、林昀儒（右一）出席合作金庫銀行活力商務御璽卡記者會。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

超級500系列南韓羽球公開賽抱回亞軍，台灣「一哥」周天成，1日與桌球「神童」林昀儒攜手出席合作金庫銀行活力商務御璽卡記者會。南韓羽賽決賽不敵「世界球王」桃田賢斗，周天成表示心態面有所成長外，戰術端也有些啟發，不過他笑說戰術是秘密，不能透露。

周天成本季在印尼羽賽拿下生涯首座超級1000賽冠軍，並在泰國羽賽封王，南韓羽賽是他相隔10個月再戰桃田賢斗，周天成儘管以些微之差兩個19：21落敗，但內容上已能和球王抗衡，他也坦言收穫甚豐。

周天成表示，當面對到穩定度旗鼓相當對手，自己優勢歸零時，得想辦法突破，「我覺得心態部分有增強，當你遇到失去優勢的情況，如何藉著控球，去創造機會。」他指出，南韓羽賽戰術發揮上算是滿意，並找到新的打法，他打趣說，「不過戰術的部分就是秘密了。」

周天成（左三）、林昀儒（右三）出席合作金庫銀行活力商務御璽卡記者會。記者林宋以情／攝影 分享 facebook

積極拚東京奧運積分賽的周天成，預計下周五出發丹麥，備戰14日登場的超級750系列賽丹麥羽賽，小天與前中國大陸球王諶龍、世界第四地主安東森（Anders Antonsen）以及我國「羽球王子」王子維同在下半區。

今日也現身記者會的林昀儒，9月桌球亞錦賽因左肩發炎退賽，目前傷勢復原進度不錯，自己也多做體能訓練，找回肌力，10月桃園全運會不會缺席，並備戰明年1月奧運團體資格賽。