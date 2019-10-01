田徑世錦賽／多哈觀眾不捧場 國際田總喊失望
多哈田徑世錦賽持續熱戰，但看台區觀眾卻稀稀落落，國際田徑總會（IAAF）直言對此次觀眾數感到失望，但首席執行長瑞奇（Jon Ridgeon）正向說，相信選手仍會享受比賽，會留下「正向的經驗」。
多哈世錦賽主戰場哈立德體育場（Khalid International Stadium），上周五只有13288人入場，之後兩天人數更繼續下修。
擔任講評的退役女將路易絲（Denise Lewis）表示，觀眾人數之好「絕對讓人震驚」，瑞奇也坦言「希望更多觀眾」，IAAF已與多哈的世錦賽組委會研擬策略，希望能更有更多田徑迷能入場。
「如果你有看前幾天的比賽，觀眾席大概有6成5到8成滿，但隨著重要賽事決賽都在比較晚的時間登場，很多觀眾就回家了，因為隔天一早就要工作。」瑞奇表示，當評判一個比賽時，觀眾數和製造的氣氛當然是重點，但還是有其他因素，「我想我們都能認同，在這的運動員有亮眼表現。」
他還提到，儘管希望有更多觀眾入場觀賽，但多哈是個約70萬居民的小城市，人口數也是今年觀眾數不如預期的原因之一。
哈立德體育場可容納4萬名觀眾入場，但為世錦賽縮減到21000人，多哈是2014年擊敗西班牙巴塞隆納和美國奧勒岡州的尤金，成為今年世錦賽舉辦地。
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