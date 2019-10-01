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東京網賽／復出首站入境隨俗 約克維奇玩起相撲

2019-10-01 13:27聯合報 記者曾思儒╱即時報導

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）選擇本周在東京公開賽...
塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）選擇本周在東京公開賽復出，他「入境隨俗」學起相撲。 截圖自@ATP Tour官方推特
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美網第四輪傷退後，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）選擇本周在東京公開賽復出，他「入境隨俗」，昨天還趁空拜訪東京墨田區一處有相撲表演的餐廳，甚至親自上陣學習幾招。

「這是很好的經驗，我從沒這樣的體驗，這是日本最受歡迎的運動之一。」小約透露，昨天和家人通電話，他就和他父親說有機會碰到相撲選手，「我和他都記得好幾年前在家看過曙太郎，他是我們很支持的相撲選手。」

小約甚至試著挑戰其中一名相撲選手，但發現徒勞無功；幾名相撲選手也傳授了網球「世界球王」幾招，不過小約開玩笑說，自己身形顯然不太適合相撲，「或許要是現在的3倍大，才是我能有競爭的標準。」

他今年美網第四輪碰瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka），打到第三盤突然退賽，之後就開始休養肩傷，東京才是他美網後的第一站；昨天他先在雙打小試身手但吞下敗陣，今天則要以頭號種子身分迎接單打首戰。

本周球王在位累積271周的小約，已超越名將藍道（Ivan Lendl）的270周，獨居史上第3位，接續要追逐的就是山普拉斯（Pete Sampras）的286周及「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的保持的310周紀錄。

小約提到，他明白大家都喜歡討論紀錄，「但我覺得我們都有自己的步調，我們都有不同的生涯，網球生涯也都有著不同旅程，我想建造自己的道路，並專注在上面，而非打破其他人的紀錄，當然我會在意歷史定位，我想成為或許是這項運動史上最佳的選手，但重申一次，我專注的會是創造自己的價值。」

相撲美網Roger Federer
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