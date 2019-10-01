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田徑世錦賽／烏干達女將大黑馬 女子800M摘金

2019-10-01 11:14聯合報 記者曾思儒╱即時報導

烏干達女將娜卡伊過去從沒跑進奧運或世錦賽決賽，今年卻成多哈世錦賽的大黑馬，在女子...
烏干達女將娜卡伊過去從沒跑進奧運或世錦賽決賽，今年卻成多哈世錦賽的大黑馬，在女子800公尺奪金，當下自己也不可置信。 美聯社
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烏干達女將娜卡伊（Halimah Nakaayi）在過去從沒跑進奧運或世錦賽決賽，今年卻成多哈世錦賽的大黑馬，她在女子800公尺後來居上，且擊敗美國奪金大熱門威爾森（Ajee Wilson），在終點處開心跳舞迎接烏干達在本屆賽事的第一面金牌。

由於尋求連霸的南非田徑女將賽蔓雅（Caster Semenya）因性別問題遭國際田徑總會（IAAF）取消參賽資格，威爾森成女子800公尺的金牌熱門人選；她在本季8度出賽就跑出6場勝利，包括4場鑽石聯賽，今天在世錦賽決賽的前700公尺也保持領先，不料最後100公尺不但被娜卡伊超越，同胞羅傑（Raevyn Rogers）也一併超車。

以1分58秒04摘金的娜卡伊，賽後和獲得第4名的同胞南永多（Winnie Nanyondo）一起熱舞慶祝，她笑說：「這是烏干達第一次有人進入決賽，所以拿到這面獎牌，對烏干達意義重大，這對我和烏干達都是偉大成就，這就是我們烏干達的傳統舞蹈。」

24歲的娜卡伊，過往從沒在奧運或世錦賽決賽亮相，初試啼聲就一鳴驚人，她形容感覺很不可思議，「我的老天，一開始我根本無法置信，在前700公尺我還和她（威爾森）跑在一起，但我看到她速度有些下降，而我感覺精力充沛，我就知道，上帝給了我這次機會。」

創下烏干達女子800公尺新紀錄的她，也感謝觀眾的熱情加油，「我喜歡這些群眾，他們歡呼聲是如此大，讓我士氣大振。」

羅傑最終以1分58秒18奪銀，威爾森則跑出1分58秒84，收下和兩年前倫敦世錦賽相同的銅牌。

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