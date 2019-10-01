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法甲／不滿配合中國時間 球迷排獅子旗倡解放西藏

2019-10-01 12:30中央社 巴黎30日專電

里昂奧林匹克隊的支持者用彩色拼板排出雪山獅子旗圖案，並舉起「解放西藏」布條，以抗...
里昂奧林匹克隊的支持者用彩色拼板排出雪山獅子旗圖案，並舉起「解放西藏」布條，以抗議法甲聯賽為向中國宣傳而犧牲現場球迷權益。 截圖自推特
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日前在法國甲級足球聯賽中，里昂奧林匹克隊的支持者用彩色拼板排出雪山獅子旗圖案，並舉起「解放西藏」布條，以抗議法甲聯賽為向中國宣傳而犧牲現場球迷權益。

法國LCI電視台報導，里昂隊（Olympique Lyonnais）的支持者這麼做的原因，是不滿比賽時間為了向中國宣傳法甲聯賽而調整。

這場比賽是里昂隊對上南特隊（FC Nantes），於9月28日下午1時30分舉行，這是很罕見的比賽時間，部分里昂隊支持者及較激進的球迷對此感到不滿。

根據報導，里昂隊落後一分時，有球迷拿出色板排出西藏的雪山獅子旗圖形及「解放西藏」（Free Tibet）布條，後來換上「解放法甲」（Free Ligue 1）布條，他們以這種方式抗議法國職業足球聯賽（LFP）為了向中國宣傳法甲聯賽而提早比賽時間。

激進球迷組織Les Bad Gones在臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，除了隱含的政治意義外，他們還希望提醒大家，「（現場）觀眾和球迷也是比賽中完整的要角」，必須受到比電視觀眾更多的尊重。

這個組織還表示，近年數度出現荒謬的比賽時間，犧牲現場球迷權益，這是只為了遠在地球另一端的電視觀眾而採取的純粹商業做法；如果幾面西藏旗幟就能惹惱法甲聯賽及受中國審查的轉播單位，「我們會很高興再來一次」。

【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

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