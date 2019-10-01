田徑世錦賽／陳奎儒110欄13秒57 分組第3晉級準決賽

2019-10-01 02:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



多哈田徑世錦賽，我國110公尺跨欄好手陳奎儒，1日凌晨出賽男子110公尺跨欄預賽，繳13秒57成績，分組第三晉級準決賽，將在3日凌晨出賽，續拚東京奧運門票。

我國110公尺跨欄紀錄保持人陳奎儒，今年5月台北田徑邀請賽繳出13秒34改寫自己的全國紀錄，以0.02秒差和奧運門檻擦肩，9月初日本富士北麓田徑賽繳本季次佳13秒36成績，近況保持相當不錯，世錦賽挑戰東京奧運門檻13秒32。 我國110公尺跨欄紀錄保持人陳奎儒。圖／動能策略行銷提供 分享 facebook

110公尺跨欄預賽分為五組，分組前四以及剩餘秒數最佳前四名晉級準決賽，陳奎儒位列第五組第六道，起跑後前四個欄架維持前二，最後兩個欄架才被鄰道的牙買加好手列維（Ronald Levy）超越，最終以13秒57搶下分組第三，晉級3日凌晨1時05分登場的準決賽。

同組的西班牙籍奧爾特加（Orlando Ortega）本季曾跑出13秒05，預賽以13秒15分組第一晉級，他2016年里約奧運以13秒09摘銀。

陳奎儒赴日移訓時曾一同操課的日本全國紀錄保持人高山峻野，以13秒32晉級準決賽，高山峻野8月以13秒25寫日本新猷，尋求衛冕的牙買加麥克里歐德（Omar McLeod）以13秒17輕鬆搶下分組第一，本季最佳有13秒17的中國大陸好手謝文駿，以13秒38在第二組取得晉級。