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排球／最強高中生 張育陞旅日

2019-10-01 00:29聯合報 曾思儒

中華男排隊十九歲小將張育陞。 記者余承翰／攝影
中華男排隊十九歲小將張育陞。 記者余承翰／攝影
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高中三年拿下四座HVL個人獎，有「最強高中生」稱號的中華男排隊十九歲小將張育陞，昨天和日本排球聯賽二級勁旅北海道VOREAS隊正式簽約，準備展開職業生涯新旅程。高中畢業進入台電隊的張育陞獲得兩年合約，他說：「出國打球就必須放棄台電的工作，不過人生就要充滿挑戰，才能迫使自己成長。」

台電

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