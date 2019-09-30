衝浪／兩個孩子的辣媽陳美彤 赴美參賽奪銀

2019-09-30 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台灣快艇衝浪選手陳美彤。圖／星予公關提供 分享 facebook

台灣快艇衝浪選手陳美彤赴美參加世界滑水總會快艇衝浪年終大師冠軍賽（WWA Nautique Masters Wakesurf Championships），與來自世界12國好手同場競技，最終陳美彤贏下Master Women Surf銀牌。

陳美彤8月底在南韓舉辦的亞洲快艇衝浪冠軍賽（NAUTIQUE Asian Wakesurf Championships）獲得Master Women Surf冠軍，取得美國最終站年度大賽參賽資格，成為台灣第一位受邀請至美國參賽快艇衝浪選手。

此次陳美彤與來自世界各地，美國、澳洲、英、加拿大、奧地利、義大利、波蘭、法國、俄羅斯、日本、南韓、台灣共12個國家好手同場競技，在喬治亞州知名的卡拉威花園（Callaway Gardens）羅賓湖（Robin Lake）進行三天賽程，最終收穫銀牌。

台灣快艇衝浪選手陳美彤（左）。圖／星予公關提供 分享 facebook

陳美彤賽後興奮的表示，「過去三年在亞洲各國比賽超過20場，第一次走出亞洲踏上美國世界級賽事，親眼看到更多在這領域的頂尖高手，真的覺得不管是哪個領域，都要走出去，才能擴展自己的境界，有更寬廣的思維。」

陳美彤認為，這次出賽對她來說意義重大，除了是首次有台灣快艇衝浪選手受到美國大賽的正式邀請，尤其自己一個人孤單在異鄉看到特別有感觸，「很激動，這一路走來並不容易，感謝滑水協會在賽前安排密集訓練，讓我很能掌握浪況。」

雖然一路走來不容易，陳美彤感謝背後支持的每一個人，也很高興自己並沒有放棄，「年齡，從來就不是你擁抱熱血生命的羈絆，我是兩個孩子的媽媽，我在創造新時代女力！」