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永信杯／感受鐵砧山「熱」情 蓋亞那兄妹檔受矚目

2019-09-30 17:55聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

屏榮高中李尼希米（右）。記者毛琬婷／攝影
屏榮高中李尼希米（右）。記者毛琬婷／攝影
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走過46個年頭，永信杯全國排球錦標賽賽事規模愈來愈大，從國小組橫跨至長青組，也讓球場上出現多組兄弟姊妹檔，在台灣出生的李尼希米和妹妹李貝兒這次分別代表屏榮高中及新園國中出賽，第三次來參加永信杯的李貝兒幽默的說：「每次來都還是會曬黑。」

雙親來自南美洲蓋亞那，16年前來台定居，在台灣出生的兄妹倆已是正港台灣人，不僅中文流利，講台語難不倒他們，李尼希米從國小開始打排球，還奪過國中排球聯賽MVP，去年幫助屏榮高中在HVL相隔兩年重返四強。

新園國中李貝兒（左）。記者毛琬婷／攝影
新園國中李貝兒（左）。記者毛琬婷／攝影
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今年李尼希米升上高三，教練陳俊昌認為他是名很有想法的球員，可說是場上另一個教練的角色，完全授權給他帶領球隊。成為學長的李尼希米認為，自己打球態度要更成熟，以身作則帶領學弟。

新學年的HVL，李尼希米將團隊目標先設定在晉級複賽，個人目標則希望能成為有影響力的球員，「HVL一步一步來，先晉級複賽，至於個人目標希望不要讓教練失望，因為他百分百的信任我。」

這次是李尼希米第五次參與永信杯，對永信杯的感覺就是「熱」，今年妹妹也有一起參賽，彼此也會互相交流；妹妹李貝兒對永信杯印象最深刻的也是風大、太陽大，皮膚黑得發亮的李貝兒説：「每次來都還是會曬黑，但打排球的人一定要來永信杯一次，感受鐵砧山的氛圍，也藉由比賽認識其他球員。」

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