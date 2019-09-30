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新北市108學年度中小學手球賽 10月1日板橋體育館登場

2019-09-30 16:56聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

新北市108學年度中小學手球賽，10月1日板橋體育館登場。 新北市手球委員會提供
新北市108學年度中小學手球賽，10月1日板橋體育館登場。 新北市手球委員會提供
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由新北市中和區中和國民小學主辦，本市108學年度中小學手球錦標賽，史上首度在新北市政府所轄之大型室內運動場館舉辦，10月1日至5日及10月7日在新北市板橋區中正路上的「板橋體育館」登場，本次賽會計有國小32隊、國中7隊以及高中6隊，總數男子組、女子組共46隊報名參加，為本次新北市手球市賽首次在具有國際標準場地規格的大型體育場館舉辦之重大盛事共襄盛舉。

現行台灣推廣的手球運動，以七人制手球賽制為主，七人制手球除了融合足球的射門動作及籃球的持球、運球等活動外，更加涵蓋橄欖球的衝刺技巧等特色，近數十年來，在新北市手球委員會主任委員蔡弘良主委盡心盡力的帶領下，以及總幹事莊國藩老師用心推廣之虞，使得新北市手球運動人口達所有直轄市之冠。

手球委員會蔡弘良主委表示：「新北市每一年度所舉辦的中小學手球錦標賽，均為本市手球運動重點推廣學校承辦，場地因受限於舉辦經費及辦理時程等因素，只能在各主辦學校之室外球場或風雨操場舉行，今年度特別感謝新北市政府教育局及體育處的協助及幫忙，以及新北市體育總會陳曉光老師的牽線協調下，讓本市大大小小的學童及選手能在最好的室內體育場館比賽，另外也感謝主辦單位中和國小劉能賢校長鼎力相助，主辦本年度的中小學手球錦標賽」。

此外本次賽會也比照以往的辦理模式，舉行四年級以下組別的賽事，在小學階段用以推廣更多的學童接觸手球這項運動，總幹事莊國藩老師表示：「以前三、四十年前台北縣為手球第一大縣，幾乎每間國小校校都推廣手球運動，然而近年來較為式微，為鼓勵新北市更多的小朋友能接觸手球，熱愛手球，手球委員會特製作每位參與的學童紀念獎牌1面，讓每個來參加這場賽會盛事的小朋友，都能開開心心的回家，並持續參與手球運動」。

本次賽事除了由市府教育局無償提供場地予主辦單位使用外，新北市政府體育處更將板橋體育館無對外租約之空餘的場次時間，提供給新北市108年全國運動會手球代表隊做為集訓之用，期望本市代表隊在獲得市府相關資源之挹注下，能在本次全國運動會賽場上榮獲佳績，榮耀新北。

體育教育局足球
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