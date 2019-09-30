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北京女網／輕取金花組合 詹家姊妹闖16強

2019-09-30 16:14聯合報 記者林宋以情╱即時報導

年度最後一場WTA超強賽（Premier Mandatory）北京女網賽，詹家姊...
年度最後一場WTA超強賽（Premier Mandatory）北京女網賽，詹家姊妹繼續合體挺進16強。 聯合報系資料照 特約記者許振輝╱攝影
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年度最後一場WTA超強賽（Premier Mandatory）北京女網賽，名列女雙第六種子的我國雙打組合詹詠然／詹皓晴，30日首輪旗開得勝，兩個6：1解決大陸金花組合段瑩瑩／鄭賽賽，挺進16強。

超強賽年度僅四站，北京女網賽接在印地安泉、邁阿密、馬德里網賽之後，總獎金達828.5萬美元（約台幣2.59億元），唯一單打謝淑薇首輪不敵瑞士好手班希琪（Belinda Bencic）止步，雙打則有詹家姊妹以及頭號種子的「台捷組合」謝淑薇／史翠可娃（Barbora Strycova）。

我國好手過去此站表現不俗，四度雙打封后，詹詠然2017年攜手「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）奪冠，莊佳容／葛佛索娃（Olga Govortsova）則在2010年捧金盃，謝淑薇則分別在2009年以及2007年各與彭帥、莊佳容搭檔封后。

大小詹日前先在泛太平洋女網賽決賽氣走謝淑薇／謝語倢封后，笑納本季搭檔第四冠，武漢女網八強止步後，再拚北京女網，首輪面對地主組合不手軟，兩盤都讓對手各保發1局。

詹家姊妹開賽就連取5局，第6局逼出4個盤末點沒能拿下，不過第7局輕鬆保發，次盤雙詹不拖泥帶水，0：1後連下6局，帶走勝利，接下來次輪將碰上日本柴原瑛菜／青山修子。

謝淑薇莊佳容詹詠然
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