永信杯／有機會挑戰甲組球隊 台大以賽賺經驗

2019-09-30 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



郭峻亞（中）在決勝局奮力救球帶起球隊氣勢。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

由各科系對排球有興趣組成的台灣大學，決勝局後段靠著賣力奔向界外救球的郭峻亞成功帶起球隊氣勢，以2：1擊敗朝陽，取得永信杯全國排球錦標賽大專男子組分組預賽二連勝，順利晉級，這也是台大近三年參加永信杯首度闖出預賽，賽後球員們欣喜若狂。

陣中球員來自各個科系，包含醫學系、物理系、土木系等愛好排球的學生組成，平時利用每周一、三晚上六至十點練習，去年UVL一般男子組以第13名作收，這次永信杯預賽連過兩關，近三年參賽終於收下晉級門票。

台灣大學在永信杯大專男子組預賽二連勝晉級。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

賽後隊長李哲熙雖笑說能夠晉級是因為「籤運好」，但他指出，第三局攔網做的扎實，反攻球也有把握機會，加上郭峻亞在球隊落後時奮力衝向界外區救球，撲倒在地後又立即起身回來接下對手攻擊，成功帶起球隊氣勢。

「身為陣中年紀最長的球員，要把大家凝聚起來、帶起大家氣勢。」高中就讀台東高中時開始打排球，卻是到今年才第一次參加永信杯，目前就讀台大環境工程所碩二的郭峻亞認為這是個很棒的打球經驗。

郭峻亞説：「過去就很常聽學長姐分享打永信杯的經驗，看到這麼多人一起比賽、克服天氣熱、風大，尤其永信杯又有台灣排壇甲子園之稱，乙組球隊有機會挑戰高層級球隊，是很不錯的經驗，之後有機會還想再來打（永信杯）。」