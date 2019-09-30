IWWF亞洲滑水賽 女將陳羽榛勇奪台灣史上首金
由泰國極限運動總會主辦的亞洲滑水年度盛事IWWF亞洲滑水錦標賽，於9月23日至29日在泰國舉行，此次賽事共有日本、韓國、香港、台灣、印尼、印度、新加坡、中國、阿拉伯、馬來西亞、伊朗、泰國等各國好手一同競技，在Wakesurf（快艇衝浪）項目，女將陳羽榛包辦個人一金及團體第三佳績，驚豔全亞洲，展現台灣驕傲。
Wakesurf女神Anita 初試啼聲驚豔全亞
本名陳羽榛的Anita，繼上周香港wakefest滑水錦標賽wakesurf公開組冠軍的氣勢，直飛泰國問鼎亞錦賽，取得國家代表隊資格後，這是他首度參加亞錦賽，面對強國日本還是韓國職業級選手，絲毫沒有畏懼之心，一路保持領先，一舉奪得亞洲第一的寶座。
亞洲第一升起會旗 展現台灣驕傲
陳羽榛表示，「當成績宣布，確認拿金牌後，我哭慘了」這的確是份感動，當Anita站上凸台受獎，大會升起中華奧會會旗，播放國旗歌，在場的台灣人無不不感動的，台灣終於有了亞洲滑水金牌了!
陳羽榛開創台灣歷史性的一刻，背後可是寸出比別人都還要多的努力，從體能訓練、技術訓練、心態調整，甚至特別到國外找教練訓練，自己尋求資源，一點一點的建立起自己的訓練模式。
對於未來，除了再更精進自己的能力，也更致力於將國外所學，回來分享教學給台灣的選手們，甚至是培養下一代的年輕選手，她特別感謝體育署給她這次機會站上國際舞台，讓台灣被看見，期望將更多的Wakesurf 選手推上世界的舞台。
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