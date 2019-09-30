IWWF亞洲滑水賽 女將陳羽榛勇奪台灣史上首金

2019-09-30 14:40 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 王樹衡 ／即時報導



IWWF亞洲滑水賽，女將陳羽榛（中）勇奪台灣史上首金。 照片來源: Anita臉書 分享 facebook 女將陳羽榛（中）比賽。 照片來源: Anita臉書 分享 facebook

由泰國極限運動總會主辦的亞洲滑水年度盛事IWWF亞洲滑水錦標賽，於9月23日至29日在泰國舉行，此次賽事共有日本、韓國、香港、台灣、印尼、印度、新加坡、中國、阿拉伯、馬來西亞、伊朗、泰國等各國好手一同競技，在Wakesurf（快艇衝浪）項目，女將陳羽榛包辦個人一金及團體第三佳績，驚豔全亞洲，展現台灣驕傲。

Wakesurf女神Anita 初試啼聲驚豔全亞

本名陳羽榛的Anita，繼上周香港wakefest滑水錦標賽wakesurf公開組冠軍的氣勢，直飛泰國問鼎亞錦賽，取得國家代表隊資格後，這是他首度參加亞錦賽，面對強國日本還是韓國職業級選手，絲毫沒有畏懼之心，一路保持領先，一舉奪得亞洲第一的寶座。

亞洲第一升起會旗 展現台灣驕傲

陳羽榛表示，「當成績宣布，確認拿金牌後，我哭慘了」這的確是份感動，當Anita站上凸台受獎，大會升起中華奧會會旗，播放國旗歌，在場的台灣人無不不感動的，台灣終於有了亞洲滑水金牌了!

陳羽榛開創台灣歷史性的一刻，背後可是寸出比別人都還要多的努力，從體能訓練、技術訓練、心態調整，甚至特別到國外找教練訓練，自己尋求資源，一點一點的建立起自己的訓練模式。