排球／最強高中生旅日 張育陞最不捨媽媽

2019-09-30 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



張育陞（中）加盟日本北海道VOREAS男排隊，最放不下心的就是媽媽游雅玲（左一）。記者余承翰／攝影 分享 facebook

上月和中華隊一起打下隊史第一座亞洲U23男子排球錦標賽冠軍，有「最強高中生」稱號的張育陞，為自己爭取到赴日打球的機會，他笑說得知北海道VOREAS隊有意招攬時覺得「不可思議」，但最捨不得就是要和媽媽游雅玲分隔兩地。

今天親自出席張育陞簽約記者會的游雅玲，看著兒子的目光複雜，她不捨說：「雙胞胎（劉鴻敏、劉鴻杰）旅外時就有想說，如果育陞去，我會捨不得，他語言不通，年紀又那麼小，沒想到真的有這機會。」

19歲的張育陞在豐原高商3年拿下4座HVL個人獎，獲得「最強高中生」稱號，一畢業就被延攬進國內龍頭台電男排隊，今年更連續披上U23和成人亞錦賽國家隊戰袍，實力讓成軍3年的北海道VOREAS跨海招手。

8月中U23亞錦賽打完，張育陞得知有旅日圓夢機會，但他仍陷入長考，「我想去，但也有很多考量。」放棄台電穩定工作是其一，擔心去年大病初癒的媽媽是其二，但他最終仍決定放手一搏，「我知道媽媽希望我留在台灣，但她也知道我就是會想挑戰自己，所以還是支持我，相信我會打出自己一片天。我從小就喜歡黏著她，這次出去也希望打出點成績，讓她驕傲。」

張育陞加盟日本北海道VOREAS男排隊。記者余承翰／攝影 分享 facebook

游雅玲透露，家中有3個兒子，排行老二的張育陞特別貼心，但國小接觸排球後深深著迷，「我本來叫他國中打完就好，但他想繼續打，就進去豐商，他那屆國中12個，只有他繼續打。」她不捨說，兒子高中畢業從台中到屏東加入台電，儘管每天晚上母子倆幾乎都會視訊，她仍會想念愛子，「去屏東是兩周見一次，都很想念了，這次是半年才能回來了」

豐商是HVL老字號球員，今年3月剛完成男甲6連霸，國中來自乙級的張育陞當初決定繼續，不看好的聲音不少，「有人會說，我去豐商要撿3年的球，結果第一年就打到先發。」他坦言進入豐商也受過挫折，但「不被看好更要證明」，面對旅外也是同樣心情，他樂觀說：「我還年輕，就算兩年後真的發展不好，至少也學了語文，還有本錢可以重頭開始。」