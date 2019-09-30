田徑世錦賽／美國最強媽媽 金牌數超越牙買加閃電

2019-09-30 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



美國田徑名將菲利克斯（右二）今天在多哈迎接新身分後的第1面世錦賽金牌，更以累積12面金牌超越「牙買加閃電」柏特，成世錦賽賽史「最多金」的選手。 美聯社 分享 facebook

去年11月升格成為母親，美國田徑名將菲利克斯（Allyson Felix）今天在多哈迎接新身分後的第1面世錦賽金牌，這面混和1600公尺接力金牌入手後，她更以累積12面金牌超越「牙買加閃電」柏特（Usain Bolt），成世錦賽賽史「最多金」的選手。

「感覺非常特別，有女兒到這裡見證，意謂我的全世界，」33歲的菲利克斯感動說，「對我來說這是很瘋狂的一年。」

她和美國男隊友倫登（Wil London III）、柴里（Michael Cherry）和女將奧柯洛（Courtney Okolo）合力跑出3分9秒34的新世界紀錄，領先第2名的牙買加隊超過2秒。

擔任第2棒的菲利克斯原本就是世錦賽獎牌保持人，今天金牌入袋使她累積獎牌數達17面，但她認為混和接力賽還是新發展的項目，奪金固然開心，但並沒「金牌數超越柏特」的類似想法。

她去年11月底迎接女兒誕生，但僅懷孕32周就緊急剖腹產女，女兒出生僅1559克，前29天都待在新生兒重症監護室，菲利克斯則是到6周後才下床，今年7月才迎接升格當媽媽後的第一場比賽。

她曾控訴，合作7年的贊助商NIKE因她懷孕減少贊助金額或停止贊助，不過世錦賽前宣布和Athleta 簽下新合約，合約註明就算菲利克斯因懷孕影響出賽，都不影響贊助金額。

今天跑出50秒4的菲利克斯形容，今年的賽季像是一塊奠基石，「經歷過那麼多事情，我相信這會讓明年賽季感覺簡單許多。」