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LPGA／印第安納女子賽 南韓許美貞一路領先封后

2019-09-30 12:41聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

南韓好手許美貞持續穩紮穩打，收下生涯第四座LPGA金盃，並抱回冠軍獎金30萬美元...
南韓好手許美貞持續穩紮穩打，收下生涯第四座LPGA金盃，並抱回冠軍獎金30萬美元。 美聯社
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總獎金200萬美元的LPGA印第安納女子賽（Indy Women in Tech Championship）今天進行最終輪決賽，南韓好手許美貞持續穩紮穩打，最終以四輪總桿數267（-21）桿順利封后，收下生涯第四座LPGA金盃，並抱回冠軍獎金30萬美元。

前三輪都暫居領先位置的許美貞，最終輪仍有好表現，前九洞抓下兩隻小鳥，轉場後持續穩紮穩打再抓下兩隻小鳥，揮出68（-4）桿，全場無失誤的表現下順利封后，以四桿之差收下金盃。

「第三輪過後，我談論過從第一輪領先到最後拿下勝利，因為我從來沒有做到過，真的希望能夠達成。我做到了，真的很開心。」賽後許美貞開心地說道。

今年八月許美貞在蘇格蘭女子公開賽（Ladies Scottish Open）封后，收下生涯第三座LPGA冠軍，終結長達五年的冠軍荒，當時今年一月剛結婚的丈夫也陪在身邊，今天他同樣在場親自參與妻子奪冠時刻，「希望他能有更多機會和我一起旅行，我們可以一起創造另一個好的回憶。」

而台灣好手錢珮芸最終輪抓下三隻小鳥、吞下兩個柏忌，以71（-1）桿作收，四輪總桿數283（-5）桿並列第31名。

LPGA錢珮芸
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