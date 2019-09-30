田徑世錦賽／楊俊瀚200公尺20秒80 無緣晉級未達奧運標

2019-09-30 02:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情



楊俊瀚。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 我國「最速男」楊俊瀚，30日凌晨多哈田徑世錦賽出賽男子200公尺預賽，楊俊瀚最終繳出20秒80、分組第五成績，無緣準決賽，未達2020東京奧運20秒24門檻。

楊俊瀚200公尺生涯最佳是去年印尼亞運創下的20秒23，他需在今年5月至明年6月29日田徑奧運週期內再跑進20秒24，才能獲得東奧門票。

楊俊瀚本季最佳是5月嘉義全大運寫下的20秒37，他7月拿坡里世大運因準決賽鼠蹊部拉傷，上周秋季全國田徑公開賽復出繳21秒01。

世錦賽200公尺預賽共分七組，分組前三直接晉級準決賽，剩餘擇優三名也能擠身準決賽。

楊俊瀚位列第三組第二道，該組有三人有20秒內實力，楊俊瀚鳴槍後節奏順暢，過彎也保持速度，不過最終直線未能突圍，以20秒80收下分組第五，無緣準決賽也未達奧運標，厄瓜多奎諾內茲（Alex Quinonez）則以20秒08居分組第一，楊俊瀚下個達標機會將是10月桃園全運會。

名將部分，尋求衛冕的土耳其名將古利耶夫（Ramil Guliyev），以20秒27輕鬆晉級，位在第二組的亞洲紀錄保持人謝震業也以20秒20晉級，謝震業近況火燙，7月國際田聯鑽石聯賽倫敦站才以19秒88改寫亞洲紀錄。

我國田徑選手目前僅標槍鄭兆村獲東奧門票，陳奎儒男子110公尺跨欄預賽，將在10月1日凌晨1時05分登場，亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村10月5日壓軸亮相。