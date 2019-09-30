南韓羽賽／苦戰球王 小天連霸夢碎

2019-09-30 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／綜合報導



周天成在南韓羽球公開賽男單未能衛冕成功。 （美聯社） 分享 facebook

台灣羽球「一哥」周天成，昨天在南韓羽球公開賽男單決賽迎戰近期三連冠的「世界球王」桃田賢斗，鏖戰五十三分鐘，兩局都以些微分差落敗，十九比廿一、十七比廿一抱憾，連霸夢碎「銀」恨。

南韓羽賽為總獎金四十萬美元的超級五○○系列賽，周天成本季在印尼、泰國以及台北羽賽封王，此站尋求衛冕更要拚本季第四冠。

昨天面對善於拉吊戰術的球王，周天成開賽耐心應戰，多拍來回，技術暫停後，小天連兩記高質量網前球，逼迫桃田賢斗發生失誤，周天成連下五分扳成十七平，但局末關鍵時刻小天掛網失誤，桃田賢斗率先搶下首局。

局數落後的周天成，第二局不急攻，技術暫停後耐心組織球路，藉桃田賢斗失誤連追兩分扳成十一平。小天數度超前機會沒能把握，反倒桃田賢斗以刁鑽推拍先騙到周天成，逼得小天只能回身追球失誤收場，最終球王連下兩分勝出。抱走本季第八冠的桃田賢斗說，這兩周打得艱辛，「但我不會鬆懈，持續為下站做準備。」

女單決賽則上演戲劇性逆轉，大陸何冰嬌化解泰國依瑟儂四個冠軍點，以十八比廿一、廿四比廿二、廿一比十七封后，勇奪三年來首冠，何冰嬌賽後開心到腦筋一片空白，「我想向父母報這個喜訊，此役我也學到很多，如何從落後逆轉勝。」