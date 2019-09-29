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高球／亞太業餘錦標賽 劉永華與冠軍擦身並列第3

2019-09-29 22:22聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

劉永華。圖／亞太業餘錦標賽提供
劉永華。圖／亞太業餘錦標賽提供
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亞太業餘錦標賽今天打完最後一輪賽事，台灣高球好手劉永華一度位居領先位置，卻在第九洞發生失誤與冠軍擦身，最終以四輪總桿數279（-9）桿並列第3作收。

昨日處於並列領先的劉永華開局出色，從第1洞出發連抓三鳥，一度處於單獨領先的位置，第5洞再抓一鳥，可惜在6號洞吞下柏忌，第9洞又因為球被移動導致罰桿吞下雙柏忌，也導致他在決賽輪失去領先位置，與勝利擦肩。

賽後劉永華說：「給自己今天表現打90分，在冠軍組壓力特別大。一開始還表現得不錯，之後第九洞出現策略問題，開球進長草，第二桿打太札實了，第三桿球位也不太好，覺得有點可惜。」

第三次參加亞太業餘錦標賽的劉永華，儘管未能奪冠卻能夠享受比賽，「相比較前兩屆，我覺得這周給我更多心理層面的成長，無論打好打壞這就是高爾夫。」

另名台灣好手俞俊安最終以四輪總桿數280（-8）桿並列第5作收，最後一屆參加亞太業餘錦標賽的他認為，自己仍有許多進步空間，「例如第一天節奏有點亂，今天後九也是有一個下水，覺得有點可惜。」

最終冠軍由大陸好手林鈺鑫在兩個延長賽中戰勝衛冕冠軍日本球手金谷拓實，這也是亞太業餘錦標賽歷史上首次出現延長賽。第二次捧起冠軍獎盃的林鈺鑫賽後說：「在自己國家捧起獎盃的感覺更好，很高興我能再次去到奧古斯塔和英國公開賽。」

高爾夫

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