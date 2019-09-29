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永信杯／排壇甲子園促佳話 裁判夫妻期待兒子傳承

2019-09-29 16:24聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

孫永錫（左）、陳佩雲與剛出生兩個月的兒子。圖／孫永錫提供
孫永錫（左）、陳佩雲與剛出生兩個月的兒子。圖／孫永錫提供
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第46屆永信杯排球賽昨在台中大甲鐵砧山永信運動公園點燃戰火，今年共有326支隊伍參戰，有「排壇甲子園」之稱的排球盛宴也促成佳話，多年前都在永信杯擔任裁判執法的孫永錫及陳佩雲因此結為連理，今年夫妻倆喜獲麟兒，帶著兒子滿月餅乾向排壇朋友分享喜悅。

孫永錫及陳佩雲多年前因在永信杯投入裁判工作，進而相識相戀步入禮堂，2015年於賽事舉辦地點台中大甲鐵砧山永信運動公園拍攝婚紗照傳為佳話，今年這對裁判夫妻也有了愛的結晶，持續壯大永信杯排球家庭。

從小就加入排球隊的孫永錫及陳佩雲，學生時期都有以選手身分參與過永信杯，只是當時並不認識彼此。兩人脫離學生身分後，對於排球的熱情依舊不減，因此畢業後選擇投入裁判工作，因緣際會之下，他們前來協助永信杯賽事，才慢慢熟識，墜入愛河，並在2016年完成了終身大事。

孫永錫（右）及陳佩雲因永信杯結緣，特別選在永信杯舉辦場地拍攝婚紗照。圖／孫永錫提...
孫永錫（右）及陳佩雲因永信杯結緣，特別選在永信杯舉辦場地拍攝婚紗照。圖／孫永錫提供
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對夫妻倆而言，大甲鐵砧山有著無可取代的甜美回憶，孫永錫說：「我們每年都會排出時間來永信杯走一走，因為這裡有著許多年少的記憶。我們從小就是球員，也都有參與過永信杯賽事，之後當上排球裁判，也很幸運能夠在永信杯認識，所以決定結婚時，當然就希望能夠回到最初相戀的地方拍攝婚紗留念。」

今年夫妻倆誕生下愛的結晶，剛出生的寶貝兒子才兩個月大，特別從台北南下至台中大甲鐵砧山贈送滿月餅乾分享這份喜悅，孫永錫表示：「由於兒子目前年紀尚小，還無法把他帶到永信杯，等過幾年，一定會帶他來這裡，看看爸爸媽媽走過的地方。」

夫妻倆也提到，在不久的將來抱著兒子，踏上永信杯的紅土場地，「如果未來可以看到兒子在我們自己曾經奮戰過的球場上打球，絕對是一個無可取代的感動時刻，我們也相信，這就是永信杯悠久歷史中，所具備的傳承跟意義。」

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