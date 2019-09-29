網球／擺脫臀傷積極復出 墨瑞盼用更好方式結束

2019-09-29 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



對於自己努力重返單打賽場，墨瑞表示是希望能用更好的方式結束職業生涯。 新華社 分享 facebook

前英國球王墨瑞（Andy Murray）日前在珠海公開賽男單首輪，打下重返單打賽場的回歸首勝，儘管下一戰沒能延續氣勢，仍對自己收下暌違已久的巡迴賽等級單打首勝感到開心，對於自己努力重返單打賽場，墨瑞表示是希望能用更好的方式結束職業生涯。

今年澳網前墨瑞曾淚灑記者會，宣布自己考慮在溫網後退休的想法，不過接下來他接受臀部手術，歷經復健休養後從雙打賽場復出，且復出首戰就奪冠，然而單打復出之路卻遭遇挑戰，辛辛那提網賽僅「一輪遊」，直到本周的珠海網賽才收下暌違已久的巡迴賽等級單打首勝。

墨瑞在16強不敵澳洲德米納爾（Alex de Minaur）後說：「網球給了我太多東西，我很幸運很長一段時間都保持了高水準的競爭，我差點結束職業生涯的方式並不是我所喜歡的，我想用更好的一些方式結束，也許心理跟生理都可以在更好的地方結束，現在看來這是一個不錯的決定。」

結束珠海賽後，墨瑞接下來轉往北京參加中國網球公開賽，首輪他將碰上第八種子義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini），儘管他在兩場單打賽後手術部位沒再出現疼痛，但他坦言感覺到些許疲累，自己也會利用時間好好調整，對比賽沒有太高的期待。

「這麼說並不是出於對賽事絲毫不尊重，因為參賽球員水平都很高，對手級別有所提升，要贏得比賽並不是一件容易的事。」墨瑞解釋說，「接下來的幾天還可以改進，希望好好休息，有不錯訓練，先贏下第一場比賽。」