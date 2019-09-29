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南韓羽賽／化解4冠軍點逆轉 何冰嬌睽違3年首冠

2019-09-29 15:16聯合報 記者林宋以情╱即時報導

世界第七的何冰嬌化解四個賽末點，已18：21、24：22、21：17逆轉勝依瑟儂...
世界第七的何冰嬌化解四個賽末點，已18：21、24：22、21：17逆轉勝依瑟儂封后，也終結三年冠軍荒。 歐新社
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超級500系列賽南韓羽球公開賽，29日女單冠軍戰由中國大陸何冰嬌迎戰泰國「一姐」依瑟儂（Ratchanok Intanon），世界第七的何冰嬌此役次局力挽狂瀾，化解四個賽末點，18：21、24：22、21：17逆轉勝依瑟儂封后，也終結三年冠軍荒。

何冰嬌去年香港羽賽腳傷坐輪椅退場，本季印度公開賽、亞錦賽都在決賽銀恨，尋求本季首冠。這是她自2016年法國羽賽後首冠，同時也是BWF改制後首座超級系列賽冠軍，決賽碰上昨日直落二擊敗「世界球后」戴資穎的世界第六依瑟儂。

首局雙方比分拉鋸，多次互換領先，依瑟儂17平後連下3分，穩住領先，21：18拿下首局。

依瑟儂次局展現多變球路，結合後場滑拍變線，屢將何冰嬌「釘」在原地，不過何冰嬌以主動進攻搶分，自一分落後連續兩波進攻，取得13：8領先。落後的依瑟儂以虛攻晃掉何冰嬌重心，回敬8：0攻勢，16：13超前，並逼出四個冠軍點，但何冰嬌以高質量小球，連下5分化解四個冠軍點，並在第三個局點順利拿下，24：22扳回一城。

依瑟儂決勝局穩定性下滑，失誤偏多，何冰嬌耐心應戰取得11：7領先，技術暫停後，何冰嬌防守結合突擊進攻，逐步擴大比分差，一舉拍下勝利。

羽球戴資穎

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