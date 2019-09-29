田徑世錦賽／女子全馬熱翻 世界冠軍批：這是災難

2019-09-29 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



多哈田徑世錦賽首創「半夜馬拉松」，但當地27日23時59分開跑的女子馬拉松，氣溫仍達攝氏31度，讓選手抱怨連連。 美聯社 分享 facebook

多哈田徑世錦賽首創「半夜馬拉松」，但當地27日23時59分開跑的女子馬拉松，氣溫仍達攝氏31度，68名參賽選手有28人未完賽，不只參賽女將抱怨連連，男子十項全能世界紀錄保持梅爾（Kevin Mayer）更以「災難」形容這場馬拉松。

27歲的梅爾是今年世錦賽焦點之一，兩年前倫敦世錦賽在十項全能摘金的他說：「我們都看得出來，這是場災難，看台上空無一人，高溫也沒人能適應，有將近30人沒能完賽，令人難過。」他指出，大會並沒優先考量選手狀況，選手必須把理智拋一旁，靠熱情來爭取榮耀。

這場特別的女子馬拉松，最終由肯亞切普格蒂奇（Ruth Chepngetich）以2小時32分43秒封后，成績是史上最差，獲得第5名的白俄羅斯瑪茲羅涅珂（Volha Mazuronak）賽後怒批：「濕度可以殺人，我幾乎無法呼吸，還以為我無法完賽了。這是對運動員的不尊重，一群高官聚集在一起然後決定世錦賽在這舉行，但他們卻能在涼爽的室內坐著，或許現在已經在睡大頭覺了。」

獲得第9名的加拿大女將泰希爾（Lyndsay Tessier）也說，一邊比賽卻看到其他參賽者倒在路旁，讓人非常恐懼，「下一公里或是500公尺，倒下的可能就是你，這真的很可怕，我真的很感謝能站著進終點。」

多哈世錦賽主戰場哈立德體育場（Khalid International Stadium）設有空調，維持約攝氏23度的溫度，但馬拉松和競走都不在體育場舉行，儘管國際田徑總會緩頰說，女子馬拉松完賽率和1991年東京世錦賽及2013年莫斯科世錦賽差不多，仍無法平息選手怒火，尋求男子50公里競走連霸的法國迪尼茲（Yohann Diniz）說：「我很失望，如果我們是在體育場可以發揮正常狀態，但在室外，就像把我們放進熔爐，這是不可能的事。」