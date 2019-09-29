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南韓羽賽／挑戰球王失利 周天成無緣衛冕

2019-09-29 13:42聯合報 記者曾思儒╱即時報導

周天成不敵球王，無緣收下本季第4冠。 歐新社
周天成不敵球王，無緣收下本季第4冠。 歐新社
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去年打下南韓公開賽冠軍，我國羽球「一哥」周天成今天挑戰連霸的最後一步強碰日本「世界球王」桃田賢斗，小天兩局都緊咬比數但沒能突圍，最終以19：21、17：21「銀恨」，無緣收下本季第4冠。

桃田賢斗進入南韓公開賽前已摘下7座冠軍，且從日本公開賽後一連在世錦賽和BWF超級1000分的大陸公開賽登頂，加上南韓公開賽連過4關，帶著20連勝成績迎接周天成挑戰；桃田賢斗目前積分11萬118分，也是目前唯一積分6位數的台將，男單排名第2的小天則是8萬4878分。

過去台、日「一哥」已交手過11次，桃田賢斗取得9勝2敗優勢，且最近5次交手都勝出，小天上度突圍已是2018年的德國公開賽，當時打滿3局才搶下對戰第2勝。

今天再對決，小天只有開賽取得過3：1領先，但遭桃田賢斗反超、最多取得5分領先，小天雖在局末追上，但19：19後沒再突破，局末點提出鷹眼「挑戰」也失敗，讓桃田賢斗21：19先下一城。

第二局小天一度取得9：7領先，但被桃田賢斗拉出5：0攻勢，技術暫停時反陷入2分落後；恢復比賽後世界球王儘管兩度被小天追平，仍維持微幅領先，第一個賽末點賽靠小天小球出界迎接勝利，21：17收穫本季第8冠。

周天成世錦賽羽球

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