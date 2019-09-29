LPGA／印第安納女子賽R3 錢珮芸並列第36作收

2019-09-29 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台灣旅美高球好手錢珮芸。 圖／TLPGA提供(資料照) 分享 facebook

總獎金200萬美元的LPGA印第安納女子賽（Indy Women in Tech Championship）今天進行第三輪賽事，台灣女將錢珮芸繳出平標準桿的72桿，排名下滑至並列第36；而南韓好手許美貞找回火燙手感，揮出66（-6）桿，三輪打完持續站穩領先位置。

本周台灣選手有徐薇淩與錢珮芸兩人參賽，「一姊」徐薇淩前兩輪打完沒能闖過晉級線、遭到淘汰，錢珮芸前兩輪總桿數140（-4）桿，以並列第15晉級。今天第三輪錢珮芸小鳥、柏忌各二，三輪總桿數212（-4）桿排名下滑並列第36。

南韓好手許美貞第二輪小遇亂流，以70（-2）桿繳卡，今天她找回手感，僅在第一洞發生失誤，全場共抓下七隻小鳥，以三輪總桿數199（-17）桿持續暫居第一，不過她僅領先第二名的美國好手亞力克斯（Marina Alex）兩桿。

「這是我第一次三輪打完都取得領先位置，因此我想要保持下去，無論我在哪裡絕對都會有許多壓力。」賽後許美貞說道，「我會努力享受高爾夫，藉由和桿弟多聊天，這樣的話我可以不多想太多。」

最後一洞許美貞成功抓下單輪第七隻小鳥，將帶著兩桿領先優勢進入最終輪，爭取問鼎生涯第四座LPGA金盃，「這是三輪中打得最好的一隻小鳥，在推桿之前我想過領先的事情，我知道自己只領先一桿，抓下這隻小鳥領先兩桿對明天（爭冠）來說會更容易一些。」