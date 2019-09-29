自由車／續約巴林美利達 馮俊凱：是種肯定

2019-09-29 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



馮俊凱。圖／Sonoko Tanaka提供 分享 facebook

走過年中連串低潮，我國自由車好手馮俊凱今天宣布和巴林美利達續約，2020年將繼續合作，他表示新合約代表車隊對自己的認可，希望繼續朝夢想舞台邁進，駛向環法賽和2020年東京奧運。

「我覺得這份合約，代表自己受到車隊的肯定。」馮俊凱表示，自己在工作上都百分之百的投入、幫助隊友達成任務，至於個人的目標，環法賽仍是夢想，「此外，明年真的有入選奧運的話，應該也是我職業生涯最大的一項紀錄。」

2019賽季對於馮俊凱起伏不小，3月環台賽跑出總排第9、亞洲總排第2的佳績，4月烏茲別克亞錦賽更摘下計時銀牌、公路銅牌，雙雙刷新個人參賽最佳紀錄，但5月前進歐陸的環羅曼蒂，一場摔車意外去打斷了他季初以來的好表現，訓練計畫無法延續，也連帶影響後續的小環法和義大利環東雙海賽。

「感覺那時候好像腳不是自己的。」回想起幾個月前的低潮，馮俊凱有感而發說道，不過他也適時調整心態，「只要是運動選手，都會遇到傷病後，再回歸賽場的情況。在騎車的時候，只要每天都能感覺身體的狀態更好一點，就代表自己正在恢復的過程。」

6月全國錦標賽，馮俊凱仍拿下計時賽冠軍，，通過環波蘭的調整，現在他已經逐漸走過亂流，回歸正常出賽狀態，在世錦賽過後也將參與全運會的場地項目，接著轉至世巡賽最終站的環廣西，最後是全運會的公路和計時兩站。

馮俊凱感謝車隊為他規劃的賽程，除是大賽，且以多日賽為主，「明年也希望能拿到不錯的比賽計畫，同時希望自己不要受傷。」