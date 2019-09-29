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田徑世錦賽／躲過禁賽風波 柯爾曼成「最速男」

2019-09-29 11:19聯合報 記者曾思儒╱即時報導

過去一年3度讓藥檢單位撲空，讓美國短跑好手柯爾曼（Christian Coleman）差點遭禁賽懲處，但他今天凌晨在多哈田徑世錦賽跑出9秒76，迎接生涯第一面男子100公尺世錦賽金牌，用實力為自己發聲。

「當人們討論一件事但卻不清楚我的為人，這很令人難過。」柯爾曼表示，過去幾年他一直證明自己是正人君子，做出的一切事情都合乎規定，「我能做的就是專注在自己和家人，如今收穫金牌，我充滿感激。」

23歲的柯爾曼兩年前就收穫銀牌，但過去1年3度違反藥檢規定，未提供自己行蹤，讓藥檢單位3度競賽期間外的突襲藥檢都找不到人，美國反禁藥組織原定月初舉行聽證會，但該組織和向世界反禁藥組織諮詢相關規則後釐清，提交行蹤的規則是以「季」為單位，柯爾曼變成一年內2次沒報告行蹤，因此躲過禁賽。

不只和美國隊友蓋特林（Justin Gatlin）名次互換，迎接生涯最大勝利的柯爾曼，之後還要在男子200公尺挑戰再一面金牌。

37歲的蓋特林雖以9秒89成績屈居銀牌，但他明確說，東京奧運金牌將是下個目標。他形容，雖然有些超現實，但覺得自己就像迎接嶄新的跑者生涯，「我從粉絲身上找到動力，他們仍希望我有好表現，我還有幾場比賽，希望我會到東京，我還沒和那裡的粉絲說再見，所以我必須努力的跑。」

柯爾世錦賽

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