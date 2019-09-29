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迷你足球／22縣市全國主場 宜蘭縣長帶頭紮根幼兒足球

2019-09-29 00:27聯合報 記者林宋以情╱即時報導

「22縣市・全國主場」的108年度國民小學迷你足球賽，開學季初來到好山好水的宜蘭，28日近百個家庭帶著參賽小朋友齊聚宜蘭高中同樂。宜蘭縣縣長林姿妙表示，運動城市是宜蘭縣推動的政策與目標，迷你足球也將牽動整個家庭的運動風氣，期待將來能在宜蘭持續推動。

宜蘭縣長林姿妙28日現身國立宜蘭高中活動中心，出席國民小學迷你足球賽宜蘭縣賽事，除了開幕致詞外，也下場與小球員們同樂。林姿妙表示運動對幼兒相當重要，兒童是未來國家的棟樑、社會的菁英，運動的小孩不會變壞，「宜蘭縣特別重視兒童休閒運動，除了傳統活動童玩節外也計畫打造運動城市，什麼預算都能刪就是教育的經費不能刪，運動必須向下紮根。」

所有賽程均在有空調的室內場舉行，氣墊式人工草皮足球場的好處就是不受氣候影響。家長張雅婷帶著三位寶貝前來參賽，老大林孝齊是隊中守門員，即便不完全清楚足球規則卻也有模有樣拚命守住每一球。張雅婷說大兒子才剛加入球隊兩周，已完全沈浸在足球的樂趣中，「練完球後比未加入球隊時還早睡，隔天一早自動起床急著到學校參加球隊練習，也變得比較好管教，很開心足球帶給家庭的正面能量。」

宜蘭的幼兒足球風氣近年成長不少，迷你足球協會秘書長張武業感謝宜蘭縣長林姿妙的全力相挺，表示推廣幼兒足球不只是為公益也為了教育，透過學習足球的過程，讓小朋友的身心更健全，未來將至宜蘭推廣不同層級的幼兒足球。

宜蘭縣長林姿妙上場與小朋友踢球。圖／主辦單位提供
宜蘭縣長林姿妙上場與小朋友踢球。圖／主辦單位提供
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宜蘭縣長林姿妙頒獎。圖／主辦單位提供
宜蘭縣長林姿妙頒獎。圖／主辦單位提供
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108年度國民小學迷你足球賽U8賽事。圖／主辦單位提供
108年度國民小學迷你足球賽U8賽事。圖／主辦單位提供
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幼兒足球讓整個家庭的生活更靠近。圖／主辦單位提供
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國民宜蘭高中

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