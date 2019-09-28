田徑世錦賽／男子400公尺跨欄準決賽 陳傑50秒無緣晉級

2019-09-28 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



多哈田徑世錦賽今天進入第二天賽程，我國「跨欄王子」陳傑今天在男子400公尺跨欄準決賽中登場，連續兩天被安排在第九道的他，今天雖然在配速上做了些微調整，但仍在中後段遭到其他國選手陸續超車，最終以分組第7名的50秒整抵達終點，無緣晉級決賽和取得東京奧運門票。

陳傑今年在同場地舉行的亞錦賽中跑出48秒92的成績拿下銀牌，距離東京奧運達標48秒90只有0.02秒的差距，而這次世錦賽預賽，陳傑則是跑出49秒95成績，在預賽所有選手中排名第19名，並以分組第三名晉級到準決賽。

今天的準決賽陳傑則是在第一組第九道出賽，同組成績最佳的則是第五道的英屬維京群島的麥克麥斯特（Kyron McMaster），他生涯最佳成績為47秒54、本季最佳成績48秒33，昨天預賽則是跑出49秒60成績。

昨天預賽陳傑就曾出現比賽中後段降速的狀況，而今天準決賽同樣位於第九道的他，今天雖然進行配速上的調整，在前段衝刺速度略微放慢，但中段後仍陸續遭到其他國選手陸續超車，最終以分組第7名的50秒整成績抵達終點，雖無緣晉級決賽，但仍是我國首位在世錦賽闖進男子400公尺跨欄準決賽的選手，至於麥克麥斯特則被判失格同樣無緣晉級。