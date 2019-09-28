田徑／無緣世錦賽 雙性奧運金牌賽蔓雅續為平等而戰

2019-09-28 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



多哈田徑世錦賽昨日點燃戰火，被國際田徑總會（IAAF）拒於門外的兩屆奧運金牌南非雙性人賽蔓雅（Caster Semenya），儘管7月在瑞士聯邦最高法庭上訴遭推翻，無緣參與世錦賽，但她強調自己將持續為平等以及性別權益而戰，不會屈服。

南非中長距離好手賽蔓雅是三屆世錦賽800公尺金牌得主，由於她擁有XY性染色體，生理上有陰道，但缺少了子宮與卵巢，自從2009年世錦賽800公尺摘金後，性別身分就遭受質疑。

IAAF基於維護比賽公正性，今年頒布新規，強制擁有XY性染色體的性別發育差異者（differences of sex development），需服藥降低睪固酮值在規定範圍內，才得以出賽，包括醫界以及女權團體都認為此舉涉及歧視及侵害人權，賽蔓雅也向國際仲裁法庭（CAS）提出上訴。

賽蔓雅在仲裁法庭上控訴，過去2010年至2015年，IAAF堅持她必須使用避孕藥降低睪固酮值，才得以出賽，但該藥物令她感到不適，出現發燒、腹痛等其他副作用，「感覺自己如同實驗室老鼠」，並拒絕未來再服用任何藥物。

她昨天在《運動員論壇》（The Players Tribune）寫道，「18歲那年我在巴林世錦賽摘金，但人們沒有因此為我鼓掌，說我是史上首位世錦賽摘金的南非女性，反指稱我是男人，擁有特權。」

賽蔓雅表示，IAAF頒布新規要求她服用控制賀爾蒙藥物，「我相信官員們都為人父母，相信他們絕不會對自己的子女如此做。我也是女兒，己所不欲你卻施於人。」

無緣田徑世錦賽，賽蔓雅今年9月加盟南非女子足球隊，但她還不打算停止抗爭，期盼未來能啟發更多年輕女性，相信她不是第一個，也不會是最後一個，「女孩，什麼能夠讓妳開心，那就是妳想做的。我想要代表我的國家，我想成為一名英雄，而我還沒有放棄。」