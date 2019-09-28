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排球／「排壇甲子園」永信杯 326隊大甲鐵砧山開戰

2019-09-28 22:24聯合報 記者林宋以情╱即時報導

擁有「排壇甲子園」美譽，邁入第46屆的永信杯全國排球錦標賽，今天在大甲鐵砧山永信運動公園點燃戰火，今年共計326支隊伍參賽，國男組鶯歌國中更請來中華女排隊國手廖苡任協助指導，盼奪得佳績。

深耕排壇近半個世紀的永信杯，今天在19面綠能排球場同一時間點燃戰火。本屆社男組共有24支隊伍報名參賽，皆於首日完成所有預賽賽程。由排球好手劉佳昌、甘明修坐鎮的雲象工程，以及岳龍工業、彰化黑狗兄、九米九、紅柿子、青稻夫農產工作室、奕昌、明緯營造，共8支隊伍晉級決賽。

國女組本屆共有18支隊伍參加，其中包括排球聯賽熟面孔，建國國中、雙十國中、積穗國中等隊，皆順利贏得首場勝利。國男組部分，共有29支隊伍全力爭奪9張晉級門票，上屆永信杯國男組冠軍新園國中，以及四強隊伍積穗國中、大安國中搶得開門紅，為晉級之路跨出第一步。

今天也加入首勝行列的國男組鶯歌國中，是由中華女排國手廖苡任協助指導。廖苡任教練表示，由於修習教育學程，目前在鶯歌國中擔任實習老師，也藉此把握機會回到母校協助帶隊，「指導國中生主要著重培養他們的態度跟基礎，以利之後更容易銜接到高中球隊。」

國小組別中，則有五年級男童組、五年級女童組、六年級男童組及六年級女童組，展開最「卡哇伊」的較勁。其中，苗栗縣苑裡國小的小選手，在球場上奮勇殺球，讓場邊加油團看得驚呼連連。

永信杯29日將進行社男組、社女組、社男九人制組、長青混合九人組及公教機構組決賽賽程，決定冠軍獎落誰家。至於眾所矚目的高男組、高女組，豐原高商、東山高中也將於展開尋求連霸之路。

五年級女童組苑裡國小選手奮力殺球。圖／海碩整合行銷提供
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國女組雙十國中笑納首勝。圖／海碩整合行銷提供
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中華女排國手廖苡任擔任鶯歌國中男排隊教練。圖／海碩整合行銷提供
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長青九人混合組立鴻紙業搶下首勝。圖／海碩整合行銷提供
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社男組雲象工程晉級決賽。圖／海碩整合行銷提供
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