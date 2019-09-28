鐵人三項／張家姐弟標準賽稱王封后 張婷婷113公里摘后

2019-09-28 22:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



由台東縣政府與台東縣體育會鐵人三項運動委員會等單位辦理，2019台東之美鐵人三項國際賽暨三項接力賽，今天一連兩天在台東森林公園活水湖等地舉辦，近兩千位好手報名參加。51.5公里標準賽，張家豪以2小時06分43秒稱王，女子組張嘉家2小時21分10秒封后，113公里部分張家軍的張婷婷則以5小時24分32秒摘得后座。

賽事分為半程超鐵113公里、奧運標準賽程、小鐵人、二項賽及半程與三項接力五部分進行， 今天進行半程超鐵113公里、標準51.5公里、半程27.25公里及51.5公里三項接力，由台東縣體育會理事長陳銘風、中華鐵人三項協會理事長劉玉峯、台東縣警察局長邱文亮、中華鐵人三項協會秘書長毛念祖等人鳴笛後競賽。

今天清晨雖然有些涼意，不過，選手們都覺得舒服，約8點後天氣變的炎熱，選手比賽較為吃力，但參與的選手都稱讚活水湖是最佳的游泳賽場地，自行車及路跑賽道也非常漂亮。

半程超鐵113公里在活水湖游泳1.9公里、自行車90公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、杉原海水浴場、都蘭、東河至和平國小折返回台東森林公園）、路跑21.1公里（大會會場中華大橋下、中華路、馬亨亨大道、錦州街107巷與馬亨亨大道交叉路口折返、博愛路與馬亨亨大道交叉路口折返（共3圈）、原路返回到終點處）。

51.5公里在活水湖游泳1.5公里、自行車40公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、富岡至興隆國小折返回台東森林公園）、路跑10公里（大會會場中華大橋下、中華路、馬亨亨大道、志航路與馬亨亨大道路口折返回到終點），共計51.5公里。