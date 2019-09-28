女壘／澳洲搶下最後一張門票 中華隊無緣東京奧運

2019-09-28 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中華女壘隊確定無緣東京奧運。圖／取自WBSC官網 分享 facebook 東京奧運女壘賽亞太區資格賽最後一戰，澳洲隊以9：3擊敗大陸隊，取得明年東京奧運女壘賽最後一張門票，中華隊無緣前進奧運。

東京奧運女壘賽共有6個參賽名額，除了地主日本隊保障晉級，在亞太區資格賽開打前，另有美國以世界錦標賽冠軍搶下門票，歐非區資格賽冠軍義大利隊及美洲區資格賽出線的墨西哥、加拿大隊晉級奧運。

亞太區資格賽8搶1，中華隊預賽首戰1：5輸給澳洲隊，之後比賽雖全勝，但澳洲隊從頭贏到尾，以全勝戰績排名第1，明年可參加東京奧運女壘賽。