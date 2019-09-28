南韓羽賽／周天成3局逆轉王子維 將爭本季第4冠

2019-09-28 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



分享 facebook BWF超級500巡迴賽南韓公開賽，28日男單四強上演「台灣內戰」，世界第2台灣「一哥」周天成迎戰「羽球王子」王子維，周天成鏖戰三局，12：21、21：13、21：11逆轉勝，搶下決賽門票，明日將爭本季第四冠。

王子維世界25名，南韓羽賽連過四關，首輪先退日本好手常山幹太，次輪力克世錦賽銀牌、世界第四丹麥安東森（Anders Antonsen），八強三局拍退去年亞運金牌印尼喬納坦（Jonatan Christie），挺進四強。

世界高居第2的周天成，過去BWF巡迴賽四度交手王子維，取得四戰全勝。不過此役開賽卻由王子維佔上風，5平後出6：0攻勢，擴大領先差距，首局王子維21：12先下一城。

「一哥」周天成次局反守為攻，6：4後連下3分，技術暫停前取得領先，並持續掌握進攻節奏，次局21：13扳回一城。

決勝局周天成加足馬力，2：1後連下4分擴大到6：1領先。王子維3：6網前救球不慎滑倒後重振旗鼓，回敬5：2攻勢追到8平。周天成後段攻勢凌厲，先連趕4分止血，並把握主動進攻，連續後場扣殺得手，讓處於被動的王子維防守不及，周天成14：10後連下6分，第二個賽末點拍下勝利。

周天成決賽對手將是四強另役，日本世界球王桃田賢斗及印度帕魯帕里（Kashyap Parupalli）勝方，力拚超級1000賽印尼羽賽、超級500賽泰國羽賽後以及超級300賽台北羽賽後，本季第四冠。