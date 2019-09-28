田徑世錦賽／史上首場午夜馬拉松 破32度逾3成未完賽

2019-09-28 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



世錦賽女子馬拉松肯亞切普格蒂奇封后。 新華社 分享 facebook 世錦賽女子馬拉松選手熱得受不了。 新華社 分享 facebook 田徑世錦賽史上首度午夜登場馬拉松，多哈田徑世錦賽女子馬拉松賽，當地時間27日23時59分登場，68名參賽選手共計23名選手因惡劣的天氣因素未完賽，最終由肯亞切普格蒂奇（Ruth Chepngetich）以2小時32分43秒封后。

多數田徑選手都在擁有空調的哈立德體育場（Khalid International Stadium）競賽，唯獨馬拉松選手除外。為了將熱傷害的機率降到最低，主辦擔任首度將起跑時間訂在午夜，並增加醫療團隊在旁預備。我國女將曹純玉雖在3月東京馬以2小時39分53秒達標世錦賽，但決定不參賽，改往德國柏林馬拉松拚奧運達標。

昨晚鳴槍時，氣溫仍高達華式90度（攝氏32.2度），濕度達百分之73。衣索比亞教練羅巴（Haji Adillo Roba）開賽前就不看好完賽人數，「我們從未在如此情況下跑馬拉松，我很好奇會有多少人完賽。」最終逾三成選手未完賽，拿下本屆世錦賽首金的切普格蒂奇，成績也是史上最差。

切普格蒂奇、尋求衛冕的39歲巴林好手切里莫（Ruth Chelimo）以及兩度金牌基普拉加特（Edna Kiplagat）等兩名好手，開賽五公里就形成領先集團，但最後階段僅剩切普格蒂奇、切里莫兩人較勁，切里莫最終以2小時33分46秒摘銀。