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田徑世錦賽／百米賽場不見柏特 蓋特林：很奇怪

2019-09-28 14:24聯合報 記者劉肇育╱即時報導

蓋特林。 美聯社
蓋特林。 美聯社
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在過去十年囊括三屆男子100公尺金牌的「牙買加閃電」柏特（Usain Bolt），於上屆倫敦世錦賽宣布退休後，今年多哈世錦賽男子100公尺賽場雖然呈現百家爭鳴的狀況，但上屆奪金的37歲美國老將蓋特林（Justin Gatlin）卻表示，少了柏特的競爭讓他感到相當不能適應。

柏特從2009年在柏林世錦賽囊括男子100公尺、200公尺與400公尺接力三金以來，直到2015年的北京世錦賽為止，共計拿下了11面金牌，其中唯一錯過的一面金牌就是在2011年男子100公尺決賽遭判失格，優異的成績讓他在田徑界寫下傳奇一頁。

不過上屆倫敦世錦賽，柏特神話也遭到蓋特林與他的美國同胞寇曼（Christian Coleman）聯手粉碎，兩人分別以9秒92、9秒94擊敗柏特的9秒95，這也是柏特自從2007年男子400公尺接力決賽摘銀後，再一次於世錦賽被擊敗，而該年的男子400公尺接力決賽，擔任最後一棒的柏特則是因傷未能完賽，並在世錦賽後宣布退休。

對於今年世錦賽少了柏特這名指標性巨星，在男子100公尺預賽跑出第三佳成績的上屆金牌得主蓋特林說：「在這樣的大賽事中沒有他感覺真的很奇怪，感覺就像是少了一個人在推著我，迫使我創下最佳成績。」

蓋特林直言，相較於過去自己比賽只需要在意隔壁道的柏特，現在比賽結果將會變得更難以預測，「這感覺已經不再是，在第五道的我，只需要擔心第四道的柏特那樣，我現在必須在意所有跑道上的其他選手，不過這就是田徑最有趣的地方。」

世錦賽田徑

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