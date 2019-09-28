田徑世錦賽／男子百米後柏特時代 日本混血新星狀態佳

2019-09-28 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



日本混血選手薩尼布朗(右)。 美聯社 分享 facebook 2019田徑世錦賽昨天在卡達多哈點燃戰火，今年男子100公尺賽場在後「牙買加閃電」柏特（Usain Bolt）時代，預賽由上屆拿下銀牌的美國名將寇曼（Christian Coleman）跑出最佳的9秒98成績，也是唯一一位跑進10秒內的選手，至於中國大陸兩大名將蘇炳添與謝震業則分別跑出10秒21、10秒19的成績，雙雙晉級到準決賽。

上屆倫敦世錦賽最後一次參賽的柏特，在男子100公尺決賽中不敵美國雙強蓋特林（Justin Gatlin）與寇曼，屈居銅牌，也終結了自己的金牌傳奇，而今年世錦賽在近10年來首度無柏特參賽的情況下也形成百家爭鳴的局面。

昨天的預賽由上屆銀牌的寇曼跑出最佳的9秒98，緊追在後的則是南非選手西姆拜恩（Akani Simbine）的10秒01，而上屆摘金的37歲美國老將蓋特林則是以10秒06排名第三。

至於亞洲選手部分繳出最佳成績的則是日本混血選手薩尼布朗（Abdul Hakim Sani Brown），父親是迦納人的他在預賽跑出10秒09，他今年6月曾在美國創下個人生涯最佳的9秒97成績，同時也改寫桐生祥秀所保持的日本全國紀錄，昨天桐生祥秀則是跑出10秒18成績，同樣晉級到準決賽。

而亞洲紀錄保持人大陸蘇炳添昨天則是跑出10秒21，成績不如隊友謝震業的10秒19，蘇炳添今年五月腰傷復發，他直言對他造成影響，「腰傷真的對我影響很大，不論是在節奏、動作還是感覺上都很陌生，導致我在40到50公尺後只能跟著跑，想出力也無法出力。」

今天的準決賽將分成三組舉行，其中寇曼與蘇炳添、薩尼布朗皆在第一組出賽，蓋特林、謝震業與日本小池祐貴則分在第二組。