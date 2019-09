田徑世錦賽／攙扶抽筋對手完賽 輸比賽卻贏掌聲

攙扶抽筋對手完賽,桑卡爾(右)輸比賽贏掌聲。 路透 分享 facebook 世界田徑錦標賽於27日在卡達多哈點燃戰火,首日登場的男子5000公尺預賽賽場上出現感人畫面,來自阿魯巴的巴斯比(Jonathan Busby)在比賽最後因嚴重抽筋,眼看無法完賽,此時從他身邊經過的幾內亞比索選手桑卡爾(Braima Suncar DABÓ)停下腳步攙扶著他一起完賽,此舉也讓他收穫更多掌聲。

「在這種情況下,任何運動員都會做同樣的事情。」賽後桑卡爾談到自己的舉動時說,「為了幫助來自另一個國家的人,這是正常的事,因為(巴斯比)也代表了他的國家。巴斯比當時對我說的全部都是『謝謝』。」

巴斯比與桑卡爾在這次世錦賽參賽都不是通過達標,而是靠特別邀請參賽,賽前桑卡爾並未將目標設定在晉級決賽,而是希望在高水準的比賽中創造自己最佳成績,儘管他在通過最後一個彎道時停下腳步攙扶著抽筋的巴斯比一起完賽,仍跑出18分10秒87,改寫個人最佳成績。

而巴斯比雖然靠著對手攙扶完成比賽,但最終仍因犯規被取消成績,賽後他坐上輪椅送醫接受治療。

Sport is about so much more than just your own performance.



👏👏 to Braima Suncar Dabo🇬🇼 and Jonathan Busby🇦🇼 at the #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/pYVeROMMYP