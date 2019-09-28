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田徑世錦賽／400欄預賽49秒95 陳傑分組第三晉級

2019-09-28 07:28聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

世界田徑錦標賽於27日在卡達多哈點燃戰火，首日台灣就有選手出賽，「跨欄王子」陳傑在台灣時間今天凌晨在男子400公尺跨欄預賽中跑出49秒95成績，以分組第三晉級複賽，今天晚上11時5分除了拚搶決賽門票外，還要朝東京奧運達標目標邁進。

今年四月的多哈亞錦賽陳傑在同場地跑出個人最佳的48秒92成績摘銀，距離達到2020東京奧運男子400公尺跨欄參賽標準只差0.02秒，相隔五個月後陳傑出征強度更高的世錦賽，希望能一拚達標。

而在世錦賽前，陳傑也隨中華田徑對前往靜岡移地訓練，並在秋季盃中小試身手、找回比賽節奏及感覺，當時他曾表示，由於世錦賽與亞錦賽比賽場地相同，在比較有熟悉感的情況下最重要的就是看心態的發揮，自己每次跑都當只有一次機會在跑，努力一拚達標。

他與參加110公尺跨欄的陳奎儒、200公尺的楊俊瀚、跳遠林佳興於24日飛往卡達，賽前陳傑又說：「目前的狀態就維持的還不錯，希望能夠延續亞錦賽在這邊創造的好成績，繼續破紀錄。」

今天凌晨1點35分的男子400公尺跨欄預賽，陳傑被安排在第二組第九道，最終他跑出49秒95成績順利晉級複賽，他被安排在第一組第九跑道，取各組前二及擇優兩名晉級決賽。

世錦賽田徑楊俊瀚

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