親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

南韓羽賽／兩局化解8局點 戴資穎生涯首闖4強

高鐵南延拍版！554億左營案勝出 最快2031年通車

運動筆記【關於跑步】我想說的是 讓我變的勇敢挑戰自己【教練！我想跑步！】會跑也要會吃：缺「鐵」難進步！
健行筆記梨山/希利克步道【南投信義鄉】遇山遇杉玉山前峰
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

南韓羽賽／兩局化解8局點 戴資穎生涯首闖4強

2019-09-27 17:52聯合報 記者劉肇育╱即時報導

戴資穎闖進南韓羽賽四強。 歐新社
戴資穎闖進南韓羽賽四強。 歐新社
分享
總獎金40萬美元的南韓羽球公開賽今天進行八強賽程，我國世界球后戴資穎今天碰上生涯交手還不曾吞過敗仗的印尼瑪莉絲卡（Gregoria Mariska Tunjung），雖然在兩局賽事中戴資穎都被對手率先取得局點，但本場比賽她共化解了八個局點，以24：22、22：20勝出，生涯首度闖進南韓公開賽四強。

戴資穎過去在南韓公開賽的最佳成績為八強，不過今年她在前兩輪分別擊敗泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan）、中國大陸蔡炎炎後挺進八強，並在今天對上生涯前三度對戰都取勝，且還一局未失的瑪莉絲卡。

雙方今天交手，雖然戴資穎在開賽一度陷入5：11落後，不過隨後她就靠著一波11：3的攻勢逆轉戰局，兩人隨後也展開激烈拉鋸，戴資穎在化解對手兩個局點後，才以24：22驚險拿下首局。

第二局戴資穎再度以1：6落後，雖然局中一度追平比數，但又被瑪莉絲卡拉開到20：14率先取得局點，不過戴資穎隨後連化解六個局點，反以22：20逆轉勝出。

在拿下生涯首張南韓公開賽四強門票後，戴資穎緊接著將對上泰國老對手依瑟儂（Ratchanok Intanon），雙方生涯25度對戰戴資穎拿下12勝13敗，不過最近兩次在印尼與馬來西亞公開賽，都由戴資穎拿下勝利。

戴資穎羽球

相關新聞

南韓羽賽／直落二取勝 周天成四強恐碰王子維

2019-09-27 14:28

田徑世錦賽／陳奎儒放眼奧運門票 鄭兆村期待再推進

2019-09-27 14:53

田徑世錦賽／林佳興、陳傑首日登場 力拚東奧門票

2019-09-27 14:21

台灣戶外用品展9/27盛大開展 五大主題區探索戶外風格最新趨勢

2019-09-27 13:42

足球／亞洲大學錦標賽 中華A不敵阿曼第四作收

2019-09-27 13:39

LPGA／印地安納女子賽首輪 錢珮芸並列第23

2019-09-27 11:32

南韓羽賽／王子維拍落世錦銀牌 4強有望對決周天成

2019-09-27 00:10

武漢女網／無緣連2周挑戰金盃 詹家姊妹止步8強

2019-09-27 00:07

柔道／台灣首位 林崇佑摘世青少年賽金牌

2019-09-26 23:13

網球／肩傷加劇 澳洲壞小子放棄亞洲賽事

2019-09-26 20:10

南韓羽賽／周天成領銜拚4強 小戴、王子維接棒出賽

2019-09-26 18:32

武漢女網／連勝告終 詹家姊妹8強止步

2019-09-26 17:55

桌球／兒子運動天分高 江宏傑成人肉沙包

2019-09-26 17:11

南韓羽賽／麟洋配落馬 天、后、王子闖8強

2019-09-26 16:24

南韓羽賽／3局大戰拍落西本拳太 周天成辛苦晉8

2019-09-26 14:53

台灣之光！台東高三生奪哈薩克世青少柔道金牌

2019-09-26 13:34

女壘／中華隊13:0扣倒印尼 周五戰大陸上演兩岸大戰

2019-09-26 13:18

南韓羽賽／直落二退世界第四安東森 王子維安抵8強

2019-09-26 12:58

PGA／喜互惠公開賽登場 柯瑞在配對賽小試身手

2019-09-26 12:12

南韓羽賽／橫掃大陸新秀 戴資穎26分鐘速闖8強

2019-09-26 11:31

南韓羽賽／32分鐘拍下布莎南 小戴闖16強

2019-09-25 23:44

南韓羽賽／36分鐘速闖關 周天成衛冕開紅盤

2019-09-25 21:48

羽球／路人變紅人 羽球一哥周天成背後謙遜待人

2019-07-25 15:18
看更多

熱門文章

SBL／七名NBA資歷球員投入 洋將選秀10月15日登場

2019-09-26 17:59

NBA／左腳出現壓力反應 庫茲瑪將無限期缺賽

2019-09-27 12:08

NBA／球員真實身高將現形 聯盟將要求登錄資料準確性

2019-09-27 10:10

NBA／魯尼續留勇士 曾擔心球隊沒薪資空間續約

2019-09-27 08:29

NBA／美媒新100大球員排名 詹姆斯再失龍頭寶座

2019-09-27 13:55

NBA／籃網公佈全新地板設計 史上首次採用灰色為主體

2019-09-27 18:16

恰是傳奇13／同梯戰友等恰恰 共組黃金教練團

2019-09-27 08:57

中職／兄弟不敵獅隊 彭政閔引退賽可能封王

2019-09-26 22:59

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

NBA／諾維茨基路更名案 達拉斯市議會正式批准

2019-09-27 08:04

MLB／張育成代守獻美技 印地安人輸球晉級難

2019-09-27 11:38

日職／左腳背挫傷未癒 王柏融打12強有變數

2019-09-27 08:43

南韓羽賽／兩局化解8局點 戴資穎生涯首闖4強

2019-09-27 17:52

中職／林智勝第283轟出爐 張泰山障礙只差6轟

2019-09-26 20:26

南韓羽賽／周天成領銜拚4強 小戴、王子維接棒出賽

2019-09-26 18:32

觀護盃／杜克大鎖飆八顆三分彈 台銀教練團好驚喜

2019-09-26 20:03

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

南韓羽賽／王子維拍落世錦銀牌 4強有望對決周天成

2019-09-27 00:10

NBA／布萊恩曼巴體育學院開課 廣邀各路好手受訓

2019-09-27 18:05

中職／開轟被誤判成二壘打 彭政閔生涯硬是少1轟

2019-09-26 18:40

MLB／麥登飯碗不保？小熊冠軍捕手：下一個未必更好

2019-09-27 08:05

南韓羽賽／直落二取勝 周天成四強恐碰王子維

2019-09-27 14:28

MLB／阿隆索扛首棒拚開轟紀錄？大都會考慮中

2019-09-27 07:01

MLB／搶先洋基 雙城敲300轟寫歷史

2019-09-27 08:04

MLB／水手主場最終戰 「國王」淚別球迷

2019-09-27 13:25

NBA／今夏完成衛少交易案 火箭總管：生涯最大風險

2019-09-27 10:03

MLB／還有一場先發 柳賢振保防禦率王不能失三分

2019-09-27 10:25

亞洲盃女籃／中華輕取印度 和澳洲爭4強門票

2019-09-27 00:04

NBA／今夏努力加強投籃 西蒙斯期待新球季到來

2019-09-27 10:30

中職／交手183打數 與恰的最終對決 嘟嘟取勝

2019-09-26 23:50

MLB／克蕭強勢收第16勝 道奇季後賽輪值未定

2019-09-27 10:02

網球／肩傷加劇 澳洲壞小子放棄亞洲賽事

2019-09-26 20:10

MLB／今日戰績表 道奇克蕭6局封鎖對手季賽奪16勝收工

2019-09-27 08:28

觀護盃／「藍魔鬼」洋將豪取33分 台銀教頭驚艷

2019-09-27 00:04

NBA／10月23日開打 新賽季重要日程表

2019-09-27 15:50

加盟CBA入籍大陸？ 林書豪：一直在考慮 這是複雜的問題

2019-09-27 14:28

籃球／北科附工邀請賽 澳洲退泰山奪冠

2019-09-26 19:19

中職／中信兄弟力爭下半季冠軍 二軍部隊要先挑戰4連霸

2019-09-27 16:39

亞冠盃／4分不敵巴林穆哈拉格 富邦無緣四強

2019-09-26 18:43

中職／沒搶到恰恰引退票...來中市府前看直播同歡

2019-09-26 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top