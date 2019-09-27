南韓羽賽／兩局化解8局點 戴資穎生涯首闖4強

2019-09-27 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



戴資穎闖進南韓羽賽四強。 歐新社 分享 facebook 總獎金40萬美元的南韓羽球公開賽今天進行八強賽程，我國世界球后戴資穎今天碰上生涯交手還不曾吞過敗仗的印尼瑪莉絲卡（Gregoria Mariska Tunjung），雖然在兩局賽事中戴資穎都被對手率先取得局點，但本場比賽她共化解了八個局點，以24：22、22：20勝出，生涯首度闖進南韓公開賽四強。

戴資穎過去在南韓公開賽的最佳成績為八強，不過今年她在前兩輪分別擊敗泰國布莎南（Busanan Ongbamrungphan）、中國大陸蔡炎炎後挺進八強，並在今天對上生涯前三度對戰都取勝，且還一局未失的瑪莉絲卡。

雙方今天交手，雖然戴資穎在開賽一度陷入5：11落後，不過隨後她就靠著一波11：3的攻勢逆轉戰局，兩人隨後也展開激烈拉鋸，戴資穎在化解對手兩個局點後，才以24：22驚險拿下首局。

第二局戴資穎再度以1：6落後，雖然局中一度追平比數，但又被瑪莉絲卡拉開到20：14率先取得局點，不過戴資穎隨後連化解六個局點，反以22：20逆轉勝出。

在拿下生涯首張南韓公開賽四強門票後，戴資穎緊接著將對上泰國老對手依瑟儂（Ratchanok Intanon），雙方生涯25度對戰戴資穎拿下12勝13敗，不過最近兩次在印尼與馬來西亞公開賽，都由戴資穎拿下勝利。