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田徑世錦賽／陳奎儒放眼奧運門票 鄭兆村期待再推進

2019-09-27 14:53聯合報 記者劉肇育╱即時報導

鄭兆村。 資料照(中華田徑協會提供)
鄭兆村。 資料照(中華田徑協會提供)
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卡達多哈田徑世錦賽今天將點燃戰火，我國在首日就有男子跳遠林佳興、男子400公尺跨欄陳傑將出賽，至於男子200公尺楊俊瀚、男子110公尺跨欄陳奎儒將在30日與10月1日凌晨登場，亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村則是在10月5日才將在男子標槍資格賽壓軸亮相。

這次世錦賽我國五名參賽選手中，除了鄭兆村日前已在鑽石聯賽達到奧運參賽標準外，另外四名選手也都希望藉由最高強度的世錦賽刺激，一舉達標，其中今年已兩度度與奧運達標擦身的男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒就表示，除了希望能完成達標，還期待能一舉站上世錦賽頒獎台。

陳奎儒指出，這幾天到多哈後身體狀況感覺不錯，也利用練習日慢慢找回欄架感覺，「希望以放鬆心態去拚出個人最佳成績，把目標放在決賽頒獎台上，相信有一個遠大的目標，就沒有什麼事是不可能的，就像教練常告訴我的，相信自己，衝就對了。」

今年拿坡里世大運發生受傷狀況的楊俊瀚則說：「因為之前世大運的一些傷痛，經由上次比賽慢慢調整回來，希望在這次比賽中調整到跟之前差不多，看能不能恢復自己的水準，再去突破個人最佳成績。」

而29日才啟程多哈的鄭兆村，將第二度向世錦賽叩關，今年他在鑽石聯賽拿下一金一銀一銅以及一次第四名佳績，成為我國首位挺進鑽石聯賽總決賽的選手，最終他也在總決賽中擲出89公尺05的個人本季最佳、生涯次佳成績，拿下銀牌。

鄭兆村表示，上次參加世錦賽在資格賽就止步讓他相當意外，這次捲土重來期待成績能更進一步，「對於這一次比較有信心，希望自己有更好成績，因為今年在鑽石賽表現都還蠻穩定的，加上最後一場瑞士總決賽也突破個人今年最佳、生涯次佳，希望可以一直維持這身體狀態，保持到世錦賽時有一個好成績。」

世錦賽鄭兆村陳奎儒

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