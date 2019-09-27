南韓羽賽／直落二取勝 周天成四強恐碰王子維

2019-09-27 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



周天成。 報系資料照 分享 facebook 南韓羽球公開賽今天進行各組八強賽，台將只有三名單打好手晉級，由「一哥」周天成在男單打頭陣，碰上世界排名27的雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito），最終周天成以21：18、21：9直落二過關，若接下來王子維也順利突圍，四強賽兩人將正面對決，上演「台灣內戰」。

總獎金40萬美元的南韓羽賽屬於世界羽球聯盟（BWF）超級500系列賽，台灣好手經過連日征戰只剩最後三位單打選手晉級八強，女單有重返「世界球后」寶座的戴資穎，男單部分除了周天成外，還有昨天扮演「種子殺手」的王子維。

今天台灣選手由周天成打頭陣，面對這個月初才在台北羽球公開賽有過交手經驗的雷斯塔維托，當時雙方大戰三局，小天才在超過一小時的大戰爭辛苦勝出。

首局前段戰況膠著，雙方八度戰成平手，12平後周天成打出一波7：2攻勢，拉開領先優勢，但雷斯塔維托不輕言放棄，連拿四分追到一分差，好在小天即時回穩，局末連下三分先下一城。次局3平後周天成加足馬力，幾波連續得分擴大領先，最終耗時39分直落二收下四強門票。

在周天成比賽結束後，當被安排在第一球場出賽的戴資穎及王子維將接續登場，小戴在第六場比賽碰上世界排名17的印尼女將瑪莉絲卡（Gregoria Mariska Tunjung），王子維則要面對第四種子的印尼好手喬納坦（Jonatan Christie）。