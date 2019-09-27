田徑世錦賽／林佳興、陳傑首日登場 力拚東奧門票

2019-09-27 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



陳傑將在明天凌晨的男子400公尺跨欄預賽登場。圖／中華民國田徑協會提供 分享 facebook 世界田徑錦標賽今天將在卡達多哈舉行，首日我國就有兩名選手將出賽，包括男子跳遠資格賽林佳興與男子400公尺跨欄預賽陳傑，其中今年亞錦賽在同場地以創個人最佳48秒92奪下銀牌的陳傑就表示，希望能在與國際選手的良性競爭下，繼續創下好成績。

今年田徑世錦賽我國共有五名男子選手參賽，除了10月5日才將比賽的鄭兆村外，包括跳遠林佳興、110公尺跨欄陳奎儒、400公尺跨欄陳傑、200公尺楊俊瀚都已在日前飛抵多哈備戰。

其中在首日的第一個比賽項目男子跳遠資格賽中，就有我國選手林佳興將登場，來自北市大的林佳興今年在成績上有大幅突破，年初先在港都盃超風速跳破8公尺，隨後又在青年盃跳出個人最佳的8公尺14，躍居我國歷年第三傑。

對於在亞錦賽首度披上國手戰袍後，現在又將在世錦賽登場，林佳興坦言能夠站上與奧運同樣等級的世錦賽讓他感到相當期待，除了希望能挺進十二強決賽外，相距不遠的東京奧運達標（8公尺22）也在他的目標雷達上，「期許自己不要太緊張，不要太多想法，就是放手一搏，迎接這場比賽，目標突破個人最佳，希望能拿到2020奧運門票。」

至於同樣距離奧運達標僅有0.02秒差距的陳傑，今年在同場地舉行的亞錦賽就創下個人最佳的48秒92成績摘銀，對於再度回到多哈參賽，且比賽強度更高，陳傑也說：「目前的狀態就維持的還不錯，希望能夠延續亞錦賽在這邊創造的好成績，繼續破紀錄。」

男子跳遠資格賽將在台灣時間今晚9點半舉行，其中林佳興將在A組出賽，至於明天凌晨1點35舉行的男子400公尺跨欄預賽，陳傑則被分在第二組第九道出賽，同組成績最佳的則是第三道的英屬維京群島的麥克麥斯特（Kyron McMaster），他生涯最佳成績為47秒54、本季最佳成績48秒33。